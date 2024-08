La reacción de Fabián Gianola sobre la acusación de acoso que le cruzó Fabiola Yañez

En los últimos años, Fabián Gianola quedó envuelto en una tajante cancelación artística luego de que algunas mujeres lo denunciaran por acoso, casos en los que el actor quedó judicialmente sobreseído. Y ahora, se refirió a la acusación pública que hace un tiempo le hizo Fabiola Yañez, antes de las fuertes declaraciones contra Alberto Fernández por violencia de género.

Abordado por un móvil de LAM (América), Fabián Gianola aclaró en primer lugar sobre los dichos de Fabiola Yañez en su contra: "No hizo ninguna denuncia. Ella no dijo que la había abusado, dijo que le había dado un abrazo que la había incomodado, lo cual es falso. Pero más allá de eso, nunca hizo una denuncia, ni ella a mí, ni yo a ella".

Por otro lado, consultado por el delito que le atribuye Fabiola Yañez a Alberto Fernández, por el cual el exmandatario ha sido imputado este miércoles, el artista optó por no hacer declaraciones.

A su vez, cuando le preguntaron sobre las denuncias que él recibió, Fabián Gianola remarcó: "Las causas terminaron todas a mi favor, fui sobreseído, tengo cinco sobreseímientos. Me denunció gente que no conozco, tres denuncias de gente que no conozco".

Al concluir el tema de las causas judiciales en su contra, Gianola argumentó: "Había una extorsión en el medio que quedó probada en la Justicia". Y agregó que las denuciantes buscaban plata.