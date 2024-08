Quién es la famosa vedette argentina que se casará en una lujosa isla de Grecia en septiembre

Este martes en Los Ángeles de la Mañana (LAM) revelaron que una famosa exvedette se casará con su pareja, con quien lleva más de tres años. "La que se casa es mi querida Celina Rucci", contó Ángel de Brito tras un largo enigmático.

La exparticipante de El Bailando se casará el próximo sábado 7 de noviembre con Federico Girardi, un prestigioso cirujano. La boda se llevará a cabo en una lujosa isla de Grecia, Skiathos. Según los primeros trascendidos, los festejos por esta unión empezarán el 5 de septiembre y durarían una semana.

Celina Rucci y Federico Girardi se casan en septiembre. Créditos: captura de pantalla Instagram Celinarucciok.

"Pamela (David) va a ser una dama de honor. Son amigas desde que eran pibas", informó el periodista de espectáculos. Y Marixa Balli sumó: "Pamela le presentó a Girardi, porque es amigo del marido de Pamela, Daniel Vila".

Cabe recordar que el mes pasado, Celina Rucci contó en Desayuno Americano que su pareja le había propuesto casamiento. "Me propusieron matrimonio con una manta que decía: ¿Te querés casar conmigo?'. No me pude resistir a ese hombre", anunció la figura mediática en aquel entonces.

Rucci y Girardi llevan más de tres años juntos. Créditos: captura de pantalla Instagram Celinarucciok.

"En septiembre vamos a hacer una fiesta de unión con Federico con familiares e íntimos amigos. Y en marzo se viene la legal acá", detalló en el programa que conduce Pamela David.