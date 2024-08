"Quería lastimarme": Ana Rosenfeld confesó cómo vivió uno de sus peores momentos y fue letal con Yanina Latorre

Este lunes en Ángel Responde, del canal de streaming Bondi, Ana Rosenfeld rompió el silencio y confirmó lo que todos en el mundo del espectáculo ya sospechaban: su enemistad con Yanina Latorre.

En diálogo con Ángel de Brito, la abogada contó detalles impactantes del conflicto que la alejó de la periodista de espectáculos. "Yo no soy Dios para perdonar, ella mintió, la Justicia la condenó. Éramos amigas, el Día del Amigo lo pasábamos juntas y ella dijo 'nunca reconozco una amistad como la que nosotras dos tenemos'", lanzó la letrada.

Ana Rosenfeld habló sobre su enemistad con Yanina Latorre.

Luego, Rosenfeld habló sobre el caso que llegó a la Justicia: "Más allá de eso que a mí no importa la amistad de ella... tuvimos la oportunidad de que ella me aclarara lo que dijo 'yo les creo a las clientas'. Ella tendría que haber leído los expedientes, ella directamente largó una catarata de basura en contra mía".

Y aclaró: "Esa basura la pude usar para comprobar que esa mujer no tenía una opinión sino que quería lastimarme. Los juicios que yo les hice a mis clientas fueron después de sus juicios y me tocaba cobrar a mí, no sé si la gente trabaja gratis, pero yo no".

Esto fue lo que contó Ana Rosenfeld sobre su conflicto con Yanina Latorre

Por otro lado, en aquella entrevista, Ana Rosenfeld habló sobre su viudez tras la muerte de su esposo de toda la vida, Marcelo Frydlewski, quien falleció en 2021 tras luchar contra el COVID-19: "Yo creo que para la mujer es más difícil que para el hombre porque el viudo enseguida acepta presentaciones y otra cosa que siempre aclaro es que no es lo mismo divorciarse que enviudar".

"Pasás a estar completamente sola, la mitad de la cama pasa a estar sola, yo uso el perfume de Marcelo. Mucha gente me pregunta cuándo me voy a sacar el anillo, yo sigo casada emocionalmente", expresó angustiada la abogada.

Ana junto a su esposo, Marcelo Frydlweski.

Asimismo, la letrada contó que varias figuras del espectáculo se comunicaron con ella en aquel difícil momento: "Me llamaron cinco mil mujeres, me acuerdo que Claudia (Villafañe) me llamó, me acompañó muchísimo, me dio muchos consejos porque ya había vivido todo esto, me dio una gran mano emocional".