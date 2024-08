¡Lo dijo! Julieta Poggio confesó cómo es Marcos Ginocchio en la cama

Por un largo tiempo se vinculó a Julieta Poggio y a Marcos Ginocchio. Si bien en varias ocasiones los ex "hermanitos" desmintieron su romance, fue en febrero de este año cuando la influencer terminó revelando que si hubo un romance entre ellos, pero que ya no existía más.

Pero ahora la joven fue por más y confesó en Nave Nodriza, programa de streaming que conduce Moria Casán por Picnic Extraterrestre, que tuvo un encuentro íntimo con el ganador de Gran Hermano 2022. Todo comenzó cuando la exvedette le hizo una consulta que la puso contra las cuerdas.

La influencer reveló este año que tuvo un romance con el ganador de "Gran Hermano 2022".

"¿Qué pasó con Marcos? ¿Ustedes se acostaron, mi amor?", le preguntó la lengua karateca. Y sin dudar y entre risas, la exparticipante contestó que "sí".

Casán quedo anonadada con la respuesta de la joven y expresó: "¡Bravo! ¡Me encantó!". Acto seguido, la actriz le consultó cómo era en la cama su excompañero de reality: "¿Es tranquilito o es fuerte?". "Es tranquilito, así como se lo ve", replicó Julieta Poggio.

La cantante estuvo presente en el ciclo que conduce Moria Casán por el canal de streaming Picnic Extraterrestre.

Pero cuando "La One" quiso saber más sobre el tema, preguntándole si fue ella quien "hizo todo", la exjugadora de "la casa más famosa del mundo" dijo: "Mucho, mucho, ya es mucho. Mirá, yo a él lo cuido. Yo cuando hablo de nuestra relación, lo cuido".

No obstante, Moria Casán no se dio por vencida y fue más picante que nunca: "¿Pero qué lo cuidas? ¿Que no acabe?". "No, cuido todo lo que fue la relación nuestra, porque él es más perfil bajo. Yo de mí hablo todo, pero de esa relación es como que la respeto mucho".

Esto fue lo que contó Julieta Poggio sobre Marcos Ginocchio

"Pero se llegó a concretar. Qué bueno. Y lo concretaron fuera de la casa, porque en la casa no se supo nada...", dijo la diva; y Julieta Poggio respondió: "No, obvio".

"Mirá la cara de ésta, me mata. Ella hace todo así y se los empoma a todos", expresó Moria Casán mientras la joven sonreía.