La divertida historia del profesor salteño al que le piden fotos pensando que es Mario Teruel de Los Nocheros

En las redes sociales, la gente, además de compartir memes y opinar sobre temas, también cuenta sus vivencias y graciosas anécdotas, sobre todo en X (anteriormente conocido como Twitter).

Este lunes, Roberto Gramajo, un reconocido profesor y comunicador de Salta, compartió con sus seguidores de X (@robertogramajo) la confusión que se ha producido entre las personas al pensar que era Mario Teruel de Los Nocheros. Y es que la similitud entre ellos es muy grande.

Roberto Gramajo, profesor y comunicador. Créditos: X @robertogramajo.

"Me rindo. Es más fácil aceptar sacarme una foto con los fans que explicarles que no soy Mario Teruel ja ja. Perdón Mario, pero ya me pidieron muchas fotos tus fans", contó irónicamente y con buen humor Gramajo.

El posteo de Gramajo en X. Créditos: captura de pantalla X @robertogramajo.

Si bien en un principio el comunicador le explicaba a la gente que no era el famoso artista, Roberto reconoció que a estas alturas ya no aclara más. "Ja ja ja ja, yo me divierto todos los días. Ya no aclaro más. Mande foto nomas", fue la respuesta que le dio a un internauta.

Mario Teruel, integrante de "Los Nocheros". Créditos: Instagram Losnocherosofic.

Por el momento, Mario Teruel no ha dicho nada al respecto de esta situación.