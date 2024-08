El video que compartió Zulemita Menem para demostrarle su amor a Rodolfo D'Onofrio

La hija de Carlos Menem, Zulemita Menem, ha encontrado nuevamente el amor en Rodolfo D'Onofrio, ex presidente del Club Atlético River Plate, y así lo demostró con un video que compartió en su perfil de Instagram.

El dirigente deportivo se encontraba dando una entrevista con Ivan Schargrodsky, para el canal de YouTube Cenital+, cuando dijo tajantemente que su entrevistador era "cagón" por no haberle preguntado por Zulemita, todo en un tono ameno y de broma.

El posteo de Zulemita Menem

"La amo, la quiero, y no me lo preguntaste" le dijo, ante la sonrisa del periodista, quien junto a sus productores se enternecieron por el gesto de cariño de Rodolfo. Su pareja no tardó en replicarlo en su cuenta de Instagram y acompañó el posteo escribiendo: "Jajjajaa!!!! Yo te amo mas"

Este intercambio se da luego de los rumores de una ruptura entre ambos, que había sido informada por Jorge Rial. Al parecer, la hija del ex presidente estaba saliendo con un empresario gastronómico y D'Onofrio volcado a la política.

Sin embargo, parece que la relación, que ya lleva dos años y medio, continúa en pie, tal como lo demostraron en este tierno intercambio.