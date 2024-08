El chiste en vivo de Homero Pettinato sobre el escándalo que rodea a su hermana Tamara Pettinato

Homero Pettinato es una de las grandes apariciones del streaming, a partir de su participación en OLGA, donde con su gran sentido del humor hace reír a los miles de espectadores que tiene el canal que dirige Migue Granados.

Pero además es el hermano de Tamara Pettinato, quien fuera blanco de muchas críticas tras viralizarse un video en el que Alberto Fernández la filma mientras almuerzan en el despacho de Casa Rosada.

En un evento en vivo del mencionado canal de streaming, Homero bromeó al respecto del escándalo, en la edición del segmento Hablemos Sin Saber, con la conducción de Yayo Guridi.

Homero Pettinato es una de las figuras de OLGA

Ante el aplauso de un público que colmaba el Movistar Arena, el humorista dijo: "Yo sé porque viene todo este apoyo. Igual prefería una hermana carpintera la verdad. Que trabaje en una Shell" comenzó, despertando la risa tanto del público como del propio Yayo.

Simulando una conversación con esta hermana, siguió "¿Conocés a algún Presidente? ¡NO!" disparó, para traer también a colación los problemas que también surgieron con Felipe Pettinato, su hermano acusado de incendiar un departamento causándole la muerte a un amigo. "¿Y Feli? Es contador, vive en Carapachay".

Tan tentado estaba Yayo con el arranque humorístico de su compañero que debió pedirle que frene para poder continuar con el programa. "Necesito seguir porque nos vamos a ir a las cinco de la mañana" disparó el cordobés entre risas.

No es la única mención que ha hecho el co conductor de Se Extraña a la Nona, quien también la defendió en Twitter diciendo que se trata de "una de las personas más solidarias y atentas que he visto en mi vida" y dónde pidió que "linchen al malo".