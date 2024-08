Débora Plager defenestró a Alberto Fernández por sus declaraciones sobre Fabiola: "Violento y..."

En Argentina todo tema económico e índices de inflación quedaron tapados por el escándalo entre el ex presidente, Alberto Fernández y su ex pareja, Fabiola Yañez. La ex primera dama denunció a Fernández por violencia de género.

Eso destapó una olla a presión que encerraba todas las irregularidades del ex mandatario tanto en su vida privada como en su labor pública. Quien se refirió al tema fue la periodista Débora Plager, ella es conocida por analizar la actualidad del país y no fue ajena a la noticia más viral a nivel nacional e internacional.

El último fin de semana Fabiola dio una entrevista en Infobae en la que expuso a Alberto y denunció la violencia física y reproductiva que recibió del presidente con mandato cumplido, hablando no sólo del maltrato corporal y psicológico, sino que aseguró que Fernández, al comienzo de la relación, la obligó a abortar.

Refiriéndose a esas declaraciones Plager dijo: "Me parece que la declaración de Fabiola tiene una contundencia muy fuerte respecto de las acusaciones que hace para quien fuera presidente de los argentinos".

Débora Plager tildó de violento a Alberto Fernández

En un móvil para Intrusos, Débora se explayó sobre la batalla mediática que iniciaron ambos y afirmó: "Lo que pasa es que los argumentos que ha dado él (Alberto Fernández) hasta ahora en la batalla mediática son tremendos”.

“Son del manual de violento. Decir: 'bueno los golpes es porque se hizo un tratamiento o porque se golpeaba sola'. Es de manual. Es de manual respecto del violento maltratador porque dice 'ah, si yo tuve ex esposa y a ella no la golpeaba entonces no pude haber golpeado a la pareja que me está denunciando'. Es ridículo", sostuvo.

La periodista se manifestó respecto al ataque del ex presidente contra Yañez queriendo poner en tela de juicio la credibilidad de su relato y agregó: “Nunca pensé que él iba a usar estos argumentos en la batalla mediática, porque es cavar la fosa aún más profunda en la que él mismo se encuentra”.

“Desde el retorno de la democracia para acá, yo no recuerdo un presidente que haya deshonrado de tal modo la investidura presidencial”, finalizó Plager.