La grave denuncia de Furia contra el agente de María Becerra

Juliana Scaglione, quien generó controversia tanto dentro como fuera de la casa de Gran Hermano, ha encontrado un nuevo espacio en el mundo del streaming. Alejada de la televisión, la ex concursante aprovecha la libertad de esta plataforma para expresarse sin restricciones. Desde allí, ha lanzado duras críticas hacia aquellos que la atacaron y hacia personalidades que, según ella, han dañado su carrera, como José Levy, representante de María Becerra.

Durante su intervención en Te lo juro, Furia se sentó a conversar con el equipo y respondió a todas sus preguntas. Ger Oberti, uno de los presentadores, le dio la oportunidad de hablar sobre su conflicto con la Nena de Argentina. Al respecto, Juliana explicó que todo fue un "malentendido" relacionado con la supuesta falta de Becerra en un evento importante, y añadió: "Quiero decir que su manager ha estado apropiándose de muchas de mis ideas, y creo que María no está recibiendo los mejores consejos".

Furia, que se declaró admiradora de Becerra, enfatizó que la cantante comenzó su carrera desde cero, lo que, en su opinión, la hace más vulnerable a las influencias negativas: "El problema surge cuando la guían en eventos importantes. No creo que ella actúe así por elección, sino porque está mal aconsejada".

Con claridad, Furia lanzó una acusación directa: "La realidad es que se han inspirado en mí, tomando muchas de mis ideas y de otras personas para hacer negocio, sin admitirlo. Por eso, me siento solidaria con Telefé y con quienes me descubrieron, porque sí, nos han plagiado bastante".

Además, aprovechó para aclarar cualquier malentendido sobre su relación con el canal: "Me molesta cuando dicen que estoy en contra de Telefé. Ellos fueron quienes me descubrieron, y nunca hablaría mal de quienes me dieron una oportunidad".

Cabe recordar que María Becerra, durante su primer concierto en el Monumental, desató la polémica cuando dijo: "Vamos a perrear, furiosos", lo que muchos interpretaron como un gesto hacia los seguidores de Juliana, quienes se identifican con ese término.