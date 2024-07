Qué se hizo Furia de Gran Hermano en la cara: las fotos

Juliana 'Furia' Scaglione ha sido sin dudas uno de los personajes mediáticos más destacados de los últimos meses. Lo cierto es que, con polémicas y diferentes situaciones, siempre ha sabido ganarse un lugar en el medio, y ahora viene de ser noticia por el particular retoque estético que se hizo en su rostro.

Desde su paso por Gran Hermano, demostrando ser una excelente estratega que se dedicó a estabilizar a todos sus compañeros hasta su eliminación, Furia se alzó como la gran protagonista de la temporada y ahora tras su salida del reality sigue generando contenido.

Durante los últimos días se dio a conocer que rescindió de común acuerdo su contrato con Telefe, luego de algunos desaires e incumplimientos que tuvo. Además, tuvo una fuerte pelea contra Gastón Trezeguet y disparó inclusive contra Laura Ubfal.

En medio de todo esto, durante las últimas horas y a través de su cuenta de Instagram, Furia subió un video en el que se encuentra junto a un cirujano plástico. En el posteo, la doble de riesgo contó los cambios a los que se someterá para renovar su apariencia.

"Este hombre me va a ayudar! Ya que me decían que tenía la nariz hecha mier... o que tengo la cara fea, lo siento cariño, llegó el momento mi amor", comienza diciendo la ex Gran Hermano, explicando el retoque estético al que iba a someterse.

"¿Vamos a hacer unos retoquecitos, Furi?", le pregunta el médico para introducir el tema, a lo que Furia le responde: "Sí, obvio, él me va a ayudar porque yo respiro mal. Lo que va a realizar en mi nariz es para que yo no respire mal y deje de tener sinusitis crónica".

Furia se filmó y sacó fotos con su cirujano plástico.

Cabe destacar que la entrenadora de crossfit ya había contado dentro de la casa de GH que se había hecho una rinoplastia que quedó mal y tenía la necesidad de corregir eso para poder respirar mejor. Ahora que pasaron varias semanas de su salida del programa, decidió someterse a este procedimiento médico.