La confesión de Noelia Marzol: por qué decidió no tener más hijos

En una entrevista en la que decidió ser más sincera que nunca, Noelia Marzol habló de su familia, de su relación con Ramiro Arias, y de sus dos hijos, Donatello y Alfonsina. En ese marco, hizo una fuerte confesión: decidió no tener más hijos.



Fue en una charla íntima con Infobae donde la actriz explicó cuáles son sus motivos para tomar esta decisión, al mismo tiempo que se refirió a la postura que tiene con respecto a esto su pareja, quien suele viajar mucho.

Noelia Marzol, Ramiro Arias, Donatello y Alfonsina. Foto: @noeliamarzolok.



“Hoy en día sería la mujer más feliz si se hace una vasectomía porque, se fue una semana de viaje, me dejo con los dos sola en vacaciones de invierno, una enferma, le saqué los chupetes a los dos, y fueron días muy jodidos. Hoy te diría que estamos bien con dos”, comentó Noelia Marzol.



“Es el cuerpo de él. Puede decidir lo que quiera, y obviamente no voy a tomar decisiones respecto de su cuerpo. Puede hacer lo que quiera”, agregó la actriz, dejando en claro que la decisión final sobre hacerse o no la vasectomía la tendrá Ramiro Arias.



Asimismo, Noelia Marzol habló muy bien de su pareja, le destacó la empatía que suele tener y valoró que siempre se pone en el lugar de la otra persona al momento de evaluar sus acciones o sus decisiones, incluso personales.

Noelia Marzol y Ramiro Arias. Foto: @noeliamarzolok.



“Rami es muy de pensar en el otro, en la pareja, y en ese momento me dijo: ‘Vos ya pusiste el cuerpo, tuviste dos embarazos, creo que si alguno tendría que exponerse a una intervención para no tener más hijos sería yo’. Me pareció bastante acertado y adecuado”, elogió Noelia Marzol.



“Lo más normal o habitual es que la mujer se ligue las trompas y hoy tenemos otras posibilidades. Está bueno que los hombres asuman otro rol”, concluyó la actriz sobre la decisión de no seguir agrandando la familia.