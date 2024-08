La bronca de Thelma Fardin por las preguntas a la que la sometió Juana Viale

Thelma Fardin visitó el programa de Juana Viale para hablar sobre su vida actual y sus proyectos personales. Sin embargo, fue inevitable que la conductora consulte sobre su caso de abuso, lo cual terminó generando una cierta incomodidad que no dudó en expresar.

Es que Juana Viale intentó meterse en lo que fue el caso de abuso sexual de Juan Darthés a Thelma Fardin. Sin embargo, la falta de tacto al meterse en el tema y hablar sin tener la información correcta sobre lo que ocurrió en la familia de la actriz con su hermana generó un momento de tensión.

Se debe a que la conductora habló sobre el caso de abuso sexual en la familia de la actriz, ya que su “progenitor” abusó de la media hermana de Thelma. Es por eso que preguntó: “Tu madre defendió a tu padre y fue en contra de tu hermana, ¿es así?”.

Ante esta situación, en el rostro de Thelma Fardin se pudo ver la molestia por haber tocado el tema desde el desconocimiento, por lo que fue tajante: “No”. Tras un silencio y la incomodidad de Juana Viale, expresó con amabilidad y descontento su reflexión: “Eso es lo violento de lo que sucede con las mujeres”.

Fue allí en donde expuso que el enojo no era con la conductora, sino con los medios y cómo trataron el tema: “Nunca se habló de los padres de él (Juan Darthés) y yo me pregunto ¿por qué no sabemos la historia de ellos, pero sí la de los míos? Es injusto”.

“Es algo llamativo, ‘¿Dónde estaba la madre de ella?’, se preguntan muchos… ¿Dónde estaba la madre de él, por ejemplo, cuando él fue un violento abusador? Esa pregunta siempre se la hacen a las víctimas y no al victimario”, lanzó con serenidad pero bronca por las típicas preguntas que recibe al respecto.

A lo que Thelma Fardín sumó: “La Justicia está repleta de estereotipos donde se dice ‘bueno, ella viene de esta historia’” ¿Por qué no investigan a las familias de los abusadores? Tal vez nos ayude a prevenir abusos”.

Por último, desde sus redes sociales, apuntó contra Juana Viale y sus consultas: “Hay preguntas que no son incómodas, son violentas. Pero siempre vale la pena hacer pedagogía.Fuimos a hablar (o intentar) hablar de @motorhome.teatro a la mesa de Almorzando”.