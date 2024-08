Moria Casán redobló la polémica sobre su veredicto de las fotos de Fabiola Yañez golpeada

A partir de las escandalosas fotos que se dieron a conocer luego de que Fabiola Yañez denunciara a Alberto Fernández por violencia de género,.Moria Casán fue repudiada en las redes sociales tras expresar sus dudas sobre los golpes que recibió la exprimera dama. Y ahora, La One fue por más y redobló la polémica con declaraciones en las que no retrocedió en su postura.

Abordada por un móvil de TN, Moria Casán no esquivó el tema y se refirió a la controversia en que quedó envuelto el expresidente por la acusación de Fabiola Yañez. Más allá de las explicaciones que han dado especialistas sobre las marcas que pueden dejar distintos tipos de golpes, la icónica artista persistió en la polémica al arrobarse un presunto conocimiento sustancial en el tema.

El comentario por el que Moria Casán fue criticada en las redes sociales. Foto: X @DanielM84002592.

Por un lado, cuando le consultaron sobre el cuestionado comentario que hizo en las redes sociales, coincidiendo con un tuitero que dudó sobre la veracidad de los golpes que Yañez, Casán argumentó: “El golpe en el ojo de un puñetazo te deja el ojo violeta, amarillo, y adentro rojo. No estoy diciendo que sea fake. Tal vez está mal tomado por la foto”.

Acto seguido, la entrevistada deslizó con tono filoso y frontal: “Todo esto va a terminar en una gran puesta en escena”. Además, Moria Casán no evitó su habitual autorreferencialidad al recordar que hace varios años tuvo que ser sometida a una cirugía tras atravesar un episodio de violencia de género.

Finalmente, al volver sobre las fotos de Fabiola Yañez, La One remarcó: "No miro más tele, porque no me gusta, no termino de procesar toda la información, no creo nada y creo todo".