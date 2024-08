El ataque del novio de Rocío Marengo al conocerse su relación con el Kun Agüero

A principios de esta semana Rocío Marengo estuvo como angelita invitada en LAM -reemplazando a Yanina Latorre que estaba de vacaciones- y dejó varios titulares. El más picante de todos ellos tuvo que ver con su pasado romántico, precisamente el futbolero, cuando contó sin querer que había sostenido un affaire con el Kun Agüero. Una situación que no le cayó nada bien a su actual novio, Eduardo Fort, quien al parecer desconocía el historial de su pareja.

Todo comenzó después de conocerse la noticia de la nueva paternidad de Juan Sebastián Verón. Eso le dio pie a Ángel de Brito para preguntarle por su pasado botinero, a lo que ella admitió: "Hubo algunos públicos, pero poquitos. Lo que pasa es que yo trabajaba en Mar de Fondo, hacía notas, y a Fantino no le gustaba que yo me vincule con ellos".

Tapándose la boca para que no viera en cámara, el periodista le preguntó algo en voz baja pero Rocío Marengo le contestó: “No, con él no. Con Higuaín no salí”. Y entonces, sin darse cuenta que la estaban ponchando y con el micrófono prendido, la modelo respondió: “Vení que te cuento esta… Kun Agüero”.

“¡Se escuchó todo!”, gritaron en el piso, a lo que la modelo solo atinó a reírse, súper nerviosa. “¿Saliste con el Kun Agüero? Ahora vamos a desarrollar todo este tema”, la picanteó el conductor. "Se entendió mal. Quería decir que él salió con una amiga", respondió ella, buscando defenderse.

Pero esta situación tan divertida como hilarante para muchos, en algunos sectores no cayó nada bien. Precisamente a una sol persona parece haberle molestado esta situación, y fue Eduardo Fort, actual pareja de la mediática, quien tuvo un gesto un tanto particular al respecto.

Este viernes al mediodía en Ángel Responde, el programa de Ángel de Brito en Bondi Live, Marixa Balli reveló que fue testigo de la reacción del hermano de Ricardo Fort al enterarse que su pareja estuvo con el exjugador. Si bien todo esto forma parte del pasado, el momento no habría sido muy agradable que digamos.

Rocío Marengo confesó haber tenido algo con el Kun Agüero.

"El otro día vino Rocío Marengo al programa. Compartimos camarín. Cuando terminó el programa, después que contó cosas de su pasado, en un momento le llega un mensaje de su pareja y me dijo: 'uh'", detalló la angelita, que luego agregó: "Espero que no haya tenido ningún tipo de problema".