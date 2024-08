La terrible noticia que dio Ángel de Brito de la salud de Jorge Lanata: “Estuvo muerto”

Jorge Lanata, periodista reconocido de los medios argentinos, sigue internado en terapia intensiva hace un mes y medio en el Hospital Italiano de Buenos Aires. El comunicador de 63 años pasó varias veces por episodios similares pero hoy su situación es crítica.

El 23 de julio se conoció el último parte médico oficial que relataba que Lanata se encontraba estable y con leves mejorías. Desde ese entonces todo es hermetismo, poco se sabe de su situación médica y los cambios o no que haya tenido en el proceso.

Ángel De Brito, en su programa de streaming por Bondi Live, #Ángel Responde, se animó a contar lo que todos callaban. "Jorge estuvo muerto, pero pudo salir. Son de esos cuerpos que resisten y resisten" , afirmó el periodista.

El conductor de LAM, programa de televisión emitido por América TV, es conocido por comunicar con total y brutal sinceridad lo que sucede, y este caso no fue la excepción. En un momento en donde los medios no salen a hacerlo.

Ángel De Brito informó como está Jorge Lanata

De Brito comenzó a leer la información que le llegó a su dispositivo móvil y dijo sobre Jorge: “Está estable, sin cambios, en proceso de destete. O sea, sacarle la ventilación mecánica que es lo más difícil. Hay una leve mejoría y obviamente sigue en terapia, es un paciente crítico como cualquiera que está en terapia”.

“Mandan muchos bolazos”, dijo tajante Ángel. También el periodista quiso llevarle tranquilidad a las personas que están preocupadas por el conductor de Periodismo para todos y agregó: “Me gusta aclararlo porque sé que hay mucha gente pendiente”.

Por otro lado el conductor de #Ángel Responde se mostró asombrado por la poca información brindada sobre Jorge en su propio programa de radio, Lanata Sin Filtros. “Lo dije en LAM también, que en su propio programa no digan nada…”.

“O sea, tienen 3 horas diarias, programa periodístico, uno de los más escuchados de la radio AM y su público son los más interesados en saber. Me parece que no tienen sensibilidad con su público que todos los días los escucha a Jorge, escuchan a Lanata, se llama Lanata Sin Filtro”, sentenció De Brito.