Disparan una filosa acusación contra los compañeros de Jorge Lanata por la información sobre la salud del conductor

Mientras Jorge Lanata permanece desde hace un mes y medio internado, en medio de un gran hermetismo sobre su situación de salud, Ángel de Brito disparó una filosa acusación contra los compañeros del legendario conductor, por la prácticamente nula información que dan sobre el cuadro de su líder.

De hecho, es a través de las novedades que aporta De Brito que los seguidores de Lanata están al tanto de cada instancia que atraviesa Lanata durante su prolongada internación.

Por ejemplo este martes, en su programa Ángel Responde (Bondi Live), el especialista en espectáculos reveló que en el complejo escenario de salud que transita Jorge Lanata, los profesionales que lo atienden están intentando progresivamente quitarle la asistencia respiratoria.

"Está estable, sin cambios, en proceso de sacarle la ventilación mecánica que es lo más difícil", puntualizó Ángel de Brito sobre la situación actual en la salud de Jorge Lanata.

Luego el periodista disparó contra los integrantes de Lanata sin filtro al decir: "A mí me llama mucho la atención que en su propio programa no digan nada. Tienen tres horas diarias, en uno de los programas más escuchados de la radio AM. Me parecen que no tienen sensibilidad con su público que todo los días lo escucha a Jorge, porque el ciclo se llama Lanata sin filtro".

De esta manera, Ángel de Brito cargó contra los compañeros del ciclo radial de Jorge Lanata por no aportar información sobre la salud del conductor.