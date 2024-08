La opinión de Gonzalo Bonadeo sobre la polémica de la boxeadora Imane Khelif

La jornada de los Juegos Olímpicos de París 2024 se vio cooptada por la polémica suscitada a raíz del rápido abandono de la italiana Angela Carini en la pelea contra la argelina Imane Khelif, por los octavos de final de la categoría hasta 66 kilos en el nivel femenino del boxeo.

Es que la europea se quejó por supuestos altos niveles de testosterona de su rival, que había sido vetada de un campeonato por la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), pero no por el Comité Olímpico Internacional, que obviamente le permitió participar en estos juegos. Gonzalo Bonadeo, el periodista que cubre la competencia, opinó al respecto durante la transmisión por TyC Sports.

Gonzalo Bonadeo se encuentra cubriendo los Juegos Olímpicos de París 2024

"Aquí hay una discrepancia entre si es o no una mujer trans" empezó, para luego sumar que "si estaba en desacuerdo (Carini), tendría la lógica directamente de no competir" aunque luego admitió que no está "diciendo que está bien ni que está mal".

El histórico periodista hizo foco en que se trata de un tema complejo, que viene en disputa hace mucho y que debería tratarse según los casos, ya que hay deportes en lo que habría mayor injerencia que otros.

"Nadie se fijaba en la argelina en 2018, como tampoco lo hicieron con Caster Semenya antes de que metiera el podio en Rñio 2016" recordó en referencia a otro caso en el que una atleta que competía en la rama femenina fue criticada por altos niveles de testosterona que, según decían, le daba ventaja por sus competidoras.

La pelea por los octavos de final de la categoría duró menos de 50 segundos, cuando después de un par de golpes conectados por Imane Khelif, fue finalizada por el abandono de Angela Carini, quien luego dijo que "“Subí al ring e intenté luchar. Quería ganar. Recibí dos golpes en la nariz y ya no respiraba, me dolía mucho." y que "no soy nadie para juzgar o tomar una decisión" sobre si su rival debería o no participar.