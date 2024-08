Gloria Carrá llevaría a juicio a Luciano Cáceres: los contundentes motivos

En 2015, Luciano Cáceres y Gloria Carrá le pusieron punto final a su relación de siete años, pero no fue de la mejor manera. Los actores no se pueden ni ver las caras y, a casi diez años de su separación, trascendió una nueva información sobre su conflicto.

Este miércoles en A la tarde, revelaron que la artista llevaría a juicio a su expareja por la gran deuda que mantiene con ella en concepto de cuota alimentaria de Amelia (14) hija de ambos. Además, la cantante le reclamaría parte de una propiedad y varios vehículos.

La pareja se separó en 2015 y en 2016 se divorciaron.

"Reclama una compensación económica porque hay un bien que está en disputa y ella dice tener derecho por ese bien, que es una quinta en José C. Paz, y además una serie de vehículos", detalló Diego Esteves en el ciclo que conduce Karina Mazzocco.

El panelista, explicó que "Cáceres tiene un acuerdo con una empresa automotriz que le provee de un auto 0 KM por año".

Amelia es la hija de los actores. En octubre cumplirá 15 años. Créditos: Instagram Lucianocaceresok.

Respecto a la manutención de Amelia, Diego comentó: "El juez habría puesto una cuota alimentaria de $86.000 (mensuales). Cualquiera que respire sabe que no se puede mantener a un hijo con $86.000. Hay que ver qué tiene declarado Cáceres de ingresos".

El periodista también leyó al aire un mensaje de Rodrigo Tripolone, abogado de Gloria Carrá, con un expreso pedido de las partes involucradas: "Hablé con uno de sus productores, sé que ustedes están tocando el tema y Gloria me pidió expresamente que 'no se toque el tema’. No quieren que hablemos del tema, Luciano Cáceres tampoco, pero ellos, los protagonistas lo han hecho público".

Esto fue lo que contaron en A la tarde sobre el conflicto legal entre Luciano Cáceres y Gloria Carrá

Para concluir el tema, el periodista sumó que a pesar de los $86.000 fijados por el juez, Luciano Cáceres le estaría depositando a su expareja $200.000 cada mes.