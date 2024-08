Gerardo Romano reveló detalles de cómo sobrelleva su día a día con el Parkinson

Luego de recibir a principios de este año su diagnósitco de Parkinson, el conocido actor Gerardo Romano decidió no bajar los brazos, y si bien ha optado por no hablar demasiado sobre su enfermedad, sí optó por hacer mención sobre cómo sigue trabajando más allá de su situación de salud.

A las funciones teatrales del unipersonal que protagoniza, llamado Un judío común y corriente, Gerardo Romano sumó su participación a la propuesta de un spin off de El Marginal, que produce Netflix bajo el título de En el barro.

Invitado al magazine Desayuno Americano (América TV), Romano hizo una referencia al Parkinson al detallar: "Todo el día le dedico al trabajo. Y, ahora, tengo más presión, porque como tengo que resistir una enfermedad compleja. Depende de tu resiliencia".

Gerardo Romano dio detalles sobre su día a día con el Parkinson. Foto: Captura de video América TV.

En tanto que sobre los cuidados por la enfermedad que lo aqueja, el actor contó: "El Parkinson tiene una medicación básica y lo que más hago, es nadar. Voy cuatro días por semana y nado un kilómetro cada vez, 37 minutos seguidos. El ejercicio ayuda". Luego aclaró: "Todo lo que uno pueda hacer para ralentar el deterioro, es necesario, pero no hay posibilidad de revertirlo"

Luego, sobre cómo son sus fines de semana Gerardo Romano agregó: "No salgo de la cama sábado y domingo, estoy una hora y media en escena sin parar y requiere mucha concentración y mucha energía".

Por último, a la hora de sincerarse sobre cómo transita su convivencia con el Parkinson, Gerardo Romano se sinceró: "He atravesado diferentes momentos. No me enojé cuando recibí el diagnóstico, me asusté, me angustié, no es un momento grato".