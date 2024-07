Nati Jota respondió a las críticas de Eduardo Feinmann: "Yo no trabajo para..."

Nati Jota no dejó pasar las críticas que realizó Eduardo Feinmann en su contra luego de su actitud al aire con Gastón Edul. La influencer protagonizó un móvil para Intrusos (América TV) y contó detalles del detrás de escena de lo sucedido con el periodista deportivo: "Yo lo hablo con él todo el tiempo. Pero cuando uno corta un pedacito... él me venía tirando palitos al aire, también en chiste".

"Lo hice sabiendo, es un chiste que tenemos desde hace un montón. Si tengo 1% de duda que algo puede incomodar a alguien, no lo digo", expresó.

Respecto a la crítica de Feinmann, la influencer opinó: "Las redes son así. En el programa dijimos que era un chiste. Digas lo que digas, lo que gira en las redes es lo que gira. Y eso me da un poco de pena porque el que ve eso le puede dar una sensación errónea de que yo puedo estar incomodando a alguien, que jamás lo haría".

"Me estoy dando cuenta que es en vano explicar las cosas. Ninguno de los que mira Olga pensó que estaba incómodo a Gastón. Yo trabajo para ellos, no para el que me quiere putear en las redes o quiere pensar lo peor de mí", concluyó Jota.

Recordemos que Feinmann criticó a Jota por sus comentarios a Edul al aire de Olga. "Si es al revés, el periodista es acusado inmediatamente de acoso sexual, es automáticamente echado del medio y cancelado para siempre", comentó el periodista en sus redes sociales.

Noticias Relacionadas La pelea menos imaginada: Eduardo Feinmann destrozó a Nati Jota por sus comentarios a Gastón Edul

Qué pasó entre Nati Jota y Gastón Edul

Todo comenzó en el marco de una salida de el periodista deportivo en el canal de streaming Olga, en donde la conductora, en un juego que se entiende está acordado entre ámbos, suele arrojar comentarios muy subidos de tono.