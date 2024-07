Mirtha Legrand confesó que piensa retirarse "muy pronto"

Mirtha Legrand acaba de cumplir 92 años en febrero pasado y continúa al frente de su histórico programa de televisión que ya superó los 55 años al aire.

En este contexto, la Chiqui reveló que está seriamente pensando en su retiro. Todo comenzó cuando opinaba junto a sus invitados sobre la televisión actual. Según la conductora, hoy es más abierta y se puede decir lo que uno piensa sin tener consecuencias.

Mirta Legrand.

"Ha cambiado (la televisión). La gente está mucho más abierta y más amplia y con más ganas de decir lo que piensan, lo que sienten. Yo digo lo que siento. ¿Qué van a hacer? ¿Me van a meter presa, me van a prohibir? Nooo", comenzó expresando Mirtha.

"Los otros días escuchaba, no me acuerdo si Ernesto Tenenbaum o quien que dijo que ‘Mirtha se ha transformado en la voz más libre’. Yo me siento mucho más cómoda haciendo televisión ahora", agregó.

"Me siento con mayor libertad y tengo ganas además de hablar y decir cosas, porque pienso retirarme muy pronto", disparó, dejando a todos sus invitados sorprendidos por la sorpresiva declaración.