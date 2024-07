La información inédita que reveló Luis Ventura sobre Wanda Nara y L-Gante en medio de la crisis matrimonial que enfrenta la modelo con Mauro Icardi

La relación de Wanda Nara y Mauro Icardi se ha caracterizado por tener muchas idas y vueltas. Sin embargo, parece que esta vez la pareja tomaría la decisión de separarse.

Fue la periodista de espectáculos, Laura Ubfal, quien dio la noticia sobre el matrimonio este lunes: "Confirmado: @Wanditanara le pidió el divorcio a #MauroIcardi". Además, Marcia Frisciotti, alias "Pochi", quien maneja en Instagram la cuenta de chismes @Gossipeame, brindó más información sobre la situación de la pareja.

A fines de abril, Wanda lanzó un tema musical junto a Mauro Icardi y sus hijas, titulado "Amor Verdadero". Créditos: captura de pantalla Youtube Wanda Nara.

"¿Se acuerdan que Wanda estaba llorando en la entrada de Chateau charlando con Mauro? Bueno, lo que me cuentan es que Wanda no estaría bien, que intenta todo para remontar la relación pero le estaría costando...", contó la periodista. Luego, "Pochi" compartió nuevamente la foto de la modelo junto al futbolista donde aparecen hablando fuera del Chateau Libertador Residence, y agregó: "Ahí Wanda lloraba porque le había planteado sus deseos de separarse, él le parece un padrazo pero sentía que había ciertas cuestiones de la pareja que se habían desgastado después del WandaGate...".

En medio de esta crisis matrimonial que enfrenta la pareja, Luis Ventura reveló una información clave que involucra a otra celebridad: L-Gante. El comunicador comenzó diciendo en A la tarde, programa de América TV: "Yo esto no lo debería contar, pero a esta altura del partido".

El cantante y la modelo han sido vinculados en distintas ocasiones.

Y contó: "Yo tenía que resolver algunas cosas con Wanda sobre el Martín Fierro de Turquía. Llamada va, llamada que no atiende. Entonces empecé a probar en distintos horarios porque no sabía en qué lugar del planeta estaba ella, hasta que me atendió".

Mirá lo que contó Luis Ventura sobre Wanda Nara y L-Gante en A la tarde

"Y cuando me contestó, me preguntó cómo estaba, hablamos lo del Martín Fierro, pero también me dijo: 'No siempre te puedo atender porque todas las llamadas de algún hombre son L-Gante'. Y me dijo que entendiera lo que quisiera, me subrayó que atendía cuando podía hablar", reveló Luis Ventura en el ciclo que conduce Karina Mazzocco.