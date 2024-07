La escandalosa separación de Sabrina Carballo a 6 meses de ser madre

En varias oportunidades, Sabrina Carballo confesó que uno de sus deseos más profundos era convertirse en madre. Es por eso que llegó al apogeo de su felicidad en diciembre del año pasado, cuando concretó esto. Sin embargo, como contrapunto de este hito en su vida, llegó la separación con Damián Potenza, a muy poco del nacimiento de Gaetana.

Si bien la pequeña llegó para alegrar sus vidas, Sabrina Carballo y Damián Potenza no supieron administrar el amor y terminaron tirando por la borda la relación que los había llevado a imaginar compartiendo años junto a su hija. Es por eso que ella contó cómo se encuentra con su hija recién nacida mientras también atraviesa el duelo por la relación rota.

“Estoy aprendiendo. Un poco enloquecida y un poco agotada como le pasa a todas las mamás. Gracias a Dios tiene salud, es una beba recopada y se adapta a todo. Ahora comenzó a comer”, comenzó contando ella en Agarrate Catalina (La Once Diez AM1110).

De este modo, la ex participante de El Hotel de los Famosos, relató cómo cambió su vida: “Es complicado desde la alimentación porque yo vivía a café con leche y galletitas, hasta que ahora me volví a sumar al elenco pero por suerte me entienden y comprenden que necesito ayuda. Estoy aprendiendo todo el tiempo”.

En este contexto, fue inevitable preguntarle a Sabrina Carballo por cómo es Damián Potenza como padre y cómo son los arreglos para encargarse de la pequeña durante la noche. Allí, sorprendió y confirmó la ruptura: “No convivimos. De hecho estamos separados, pero siendo papás los dos y aprendiendo, tratando de llevarnos bien por la nena”.

“Todavía no tenemos ningún régimen, deberíamos tenerlo. Tenemos que ir organizándonos y aprendiendo también. La nena tiene 6 meses recién, toma teta”, expresó haciendo alusión a que ambos se toman con calma la situación, ya que la ruptura pasó a un segundo plano para darle prioridad a Gaetana.

De este modo, expuso por qué decidieron separarse: “Probamos la convivencia pero fue caótica. Nos queremos, nos respetamos y cuidamos a la nena. Estamos todo el tiempo comunicados y organizados por ella”.

“La convivencia era difícil, no nos conocíamos, fue recaótico todo, somos muy distintos los dos”, confesó Sabrina. Y expuso: “Es cierto que no es lo que uno espera tener un hijo y separarse. Yo tenía claro que mi deseo era ser mamá y él también”.