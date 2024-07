La desaparición de un participante de Cuestión de Peso mantiene en vilo a todos

Mario Massaccesi compartió este lunes en Cuestión de Peso (El Trece) la preocupación por dar con el paradero de uno de los participante del ciclo. Matías fue visto por última vez el día viernes durante el festejo de su cumpleaños.

"Es un día muy raro para nosotros porque cuando no se sabe nada de uno de los participantes y pasan horas, y pasan días sin saber nada. Imagínense la preocupación. Llamamos a todos lados, a la familia, a los amigos y nadie sabe absolutamente nada de Matías", comenzó revelando el conductor.

"Matías es un participante muy responsable y venía muy avanzado en el tratamiento, era como un inspirador en el grupo. Por eso, nos llama la atención esto de que no fue a la clínica, no fue a la actividad que hicieron a la mañana con Sergio, no estuvo en el almuerzo sino que, además, tampoco vino al programa", agregó Massaccesi.

"Tampoco se comunicó para decir dónde está, qué está haciendo y, lo más importante, si necesita algo. Nos preocupa cómo está él y, más, nos sorprende que siendo tan responsable no haya avisado qué le está pasando en este momento", expresó.

Finalmente, el conductor confirmó que la última vez que se supo de él fue hace tres días: "El viernes Matías festejó su cumpleaños. No supimos más nada de él".