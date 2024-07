La respuesta de Juariu a la burla de La Negra Vernaci por su embarazo

En los últimos días, se desató una intensa polémica por la burla de La Negra Vernaci a la efusiva reacción que tuvieron las compañeras de Juariu en Cortá por Lozano (Telefe), cuando la especialista en redes sociales anunció que está embarazada. Y ahora, la influencer se refirió a la situación y le bajó el tono a la controversia.

La Negra Vernaci había tildado de "exageradas" a las panelistas que trabajan junto a Juariu, y a la propia conductora, Verónica Lozano. Pero sobre todo, se mofó de la exaltación de Sol Pérez, Vicky Xipolitakis y Costa.

En diálogo con un móvil de LAM (América), Juariu se refirió a los dichos de Vernaci y remarcó: "La Negra es La Negra, yo la amo y es la verdad, la consumo de toda la vida y me parece lo más. Siempre que veo cosas de ella, independientemente si habla de mí o no, me río".

Luego, la entrevistad aclaró sobre los dardos de La Negra Vernaci: "Siento que no habló de mí en lo personal, sino de la reacción. A mí la reacción de mis compañeras me pareció espectacular, volví a mi casa la vi de nuevo, porque en ese momento no entendía nada, y me emocionó mucho".

Sin darle más atención a la ironía de la locutora, Juariu enfatizó: "Es muy lindo cuando la alegría es compartida y sentís que es genuina. Ellas sabían que yo estaba haciendo tratamiento oncológico hace un montón, y para mí fue el complemento de la sorpresa, nadie lo sabía".

En tanto que para desmarcarse de la reacción de La Negra Vernaci, Juariu remarcó: "La reacción de Sol a mí me hizo emocionar un montón. Somos todas locas lindas y me encanta. Nos reímos de lo que dijo, un poco locas estamos".