Flor Vigna contó la verdad: por qué dejó a Luciano Castro

Pasaron ya casis seis meses de haber terminado su relación. Sin embargo, las esquirlas de la ruptura entre Flor Vigna y Luciano Castro siguen haciéndose presente, revelando algunos trasfondos de la separación y los motivos que precipitaron el final de esta historia de amor.

El anuncio de su separación llegó el pasado verano, tras la confirmación de la propia bailarina y luego de varios meses de rumores alrededor de la pareja. Desde entonces no pararon de surgir temas, incluso haciendo referencia a posibles terceros/as en discordia.

Flor Vigna y Luciano Castro se separaron el verano pasado.

“Hace un tiempo que ya no estamos juntos con Lu. Nos separamos con amor y respeto. Lo mantuvimos en secreto para cuidarnos. Aprendí muchas cosas a su lado. Me enseñó un amor libre y sano que hoy nos cuesta pero decidimos despedir”, comentó Flor Vigna en su momento.

A todo esto, la cantante también empezó a dedicarle varios temas a su ex, un recurso que viene utilizando mucho en este último tiempo. Canciones como Puedo solita o Fui feliz, son claras referencias al romance de casi dos años que tuvo con Luciano Castro, quien a su vez volvió a apostar a estar en pareja y confirmó su relación con Griselda Siciliani.

Mucha agua pasó debajo del puente y la bailarina siempre se mostró picante a la hora de hablar del final de su historia de amor con el actor. Sin ir más lejos, hace semanas contó que él ya se estaba mensajeando con la ex de Adrián Suar antes de separarse de ella.

Pero ahora fue por más, respondiendo a un posteo que le hizo una seguidora en sus redes. “Es un bombón. Yo me pregunto... no se entiende que el otro la haya dejado si ella es hermosa, más linda (...) Es linda, buena onda, lindas vibras. Me cae de 10?, le escribió la usuaria en su cuenta de TikTok, elogiándola y sin poder entender el trasfondo de la ruptura.

La picante respuesta de Flor Vigna sobre por qué dejó a Luciano Castro.

Fue entonces cuando llegó la inesperada respuesta de Flor Vigna, que de manera tajante le respondió este comentario a su seguidora y le aclaró: “Lo dejé yo por hdp”. Harta, contundente y evidentemente muy enojada, al parecer no quedó todo tan bien tras la separación.

La bailarina siempre ha generado polémicas por sus exabruptos delante de las cámaras o en las redes sociales. Ya en su momento, apenas rompió con Luciano Castro, apuntó contra Sabrina Rojas, para luego cargar con la ahora nueva pareja del actor Griselda Siciliani. Lo que está claro que es una situación que la descoloca por completo.