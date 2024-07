Ariel Rodríguez Palacios contó cuál será su postura contra Furia tras su acusación

Desde que fue eliminada de Gran Hermano y su juego dentro de la casa llegó a su fin, Juliana ‘Furia’ Scaglione desató una serie de polémicas por actitudes y diferentes dichos que tuvo en la TV. Y uno de los últimos episodios picantes que protagonizó fue cuando amenazó a Ariel Rodríguez Palacios con quitarle su programa.

Todo esto se dio al aire de Se picó, el programa de Gastón Trezeguet en el streaming de República Z. Furia estuvo como invitada en el ciclo este jueves y, mientras hablaba del hate que recibió al salir de la casa, apuntó contra el cocinero de Telefe.

"Justo fui a ese programa del de Ari, que es amigo de Georgina, ya lo sé. Sos un idiota", lanzó la exparticipante de GH, recordando que hace unos días había estado en el programa de cocina y haciendo foco en la amistad que el chef tiene con Georgina Barbarossa.

Luego la doble de riesgo agregó: “Me cayó muy bien el chabón, pero está pasado de rosca y es hasta más intenso que yo. Vos tenés que ir al psicólogo, no yo, porque estás loquísimo. Tené cuidado porque si yo quiero te saco tu programa, flaco. Corta la bocha. O sea, vos te quedás sin tu programa de cocina, no me falten al respeto”.

Este viernes, en el pase de programa de A la Barbarossa y Ariel en su salsa, Lío Pecoraro aprovechó para remarcar la polémica actitud de la exjugadora y hacerle una pregunta capciosa al cocinero: “¿Tenés a todos representados?”, a lo que Ariel Rodríguez Palacios respondió: “Alguna no, estoy cerrando y con algunos tendré algún problemita, pero...”.

“Hay una frase que no hay que olvidar, Ari querido, todo pasa...”, le dijo el panelista, a lo que el conductor trató de ponerle paños fríos al tema: “Está todo bien, no pasa nada, estamos jugando, ¿o no?”. “Gran Hermano es un juego”, agregó el periodista, mientras que el chef asintió: “Estoy totalmente de acuerdo”.

Furia cruzó a Ariel Rodríguez Palacios y el cocinero le respondió.

Luego, Georgina Barbarossa le pidió que haga un almuerzo para todos, momento que aprovechó el cocinero para apuntar contra Gastón Trezeguet: “Casi todo el equipo va a estar invitado, digo por si alguno justo viajó. Gastón, ¿vos te ibas al interior?”. Este comentario fue debido a que, según él, el productor no opuso resistencia al fuerte descargo de Furia en su programa, aunque el exhermanito se defendió: “No seas malo, Ariel, estoy empezando en la conducción”.