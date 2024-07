Las vacaciones de Mica Tinelli y Lisandro López en Miami

Lejos de la fría Buenos Aires, Micaela Tinelli y su novio, el futbolista Lisandro López, están pasando unos días de vacaciones en la calurosa Miami, aprovechando, además, para ver a la Selección Argentina en la Copa América.



La diseñadora de indumentaria e hija de Marcelo Tinelli compartió en cuenta de Instagram varias imágenes de los increíbles días que están pasando junto al ex defensor de Boca. Además, dejó una reflexión sobre el uso de las redes sociales.

Micaela Tinelli está de vacaciones en Miami junto a su novio, Lisandro López. Foto: @micatinelli.



“Desconectar para conectar”, tituló Micaela Tinelli el posteo en el feed de su cuenta de Instagram, donde luego se extendió acerca de cómo prefiere manejar las redes sociales en esta época tan especial en la que la gente parece tener la necesidad de darles un uso casi excesivo.



“Hace varios meses que sentí la necesidad de abrirme un poquito del mundo de las redes sociales. No quiere decir que no las utilice. Sólo las uso para compartir lo poco que yo quiero y elijo en el momento en el que yo lo siento, y para ver lo que hacen y comparten las personas que me importan”, escribió la hija de Marcelo Tinelli. “El mundo y la vida real no están acá”, cerró su posteo.



Micaela Tinelli y Lisandro López parecen estar pasándola muy bien en Miami, por lo que se puede ver en las redes sociales de ellos, pero también en las de su familia, ya que están compartiendo estos días con su padre, Marcelo Tinelli, sus hermanos Francisco y Lorenzo, y Luciano El Tirri.

En cuanto a su historia de amor, Micaela Tinelli y Lisandro López, que comenzaron su relación en el año 2018, hoy se muestran como una pareja más que consolidada y está a la vista que están muy enamorados.



En el año 2020 fue el punto de inflexión en la pareja, ya que, en plena pandemia de Coronavirus, decidieron comenzar a convivir. Esto hizo que la relación de fortaleciera, a pesar de los desafíos que tuvieron que afrontar por la carrera de Lisandro López.

