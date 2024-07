Goy Ogalde de Karamelo Santo: "Los políticos no me representan"

De la provincia de Mendoza no salen sólo los mejores vinos y paisajes andinos, sino también grandes músicos. Los Enanitos Verdes, Usted Señálemelo, Gauchito Club, entre otras agrupaciones musicales más, han llevado la cultura mendocina a otro nivel, llegando a ser reconocidos en Argentina y distintas partes del mundo. Y en esta lista, obviamente no puede faltar Karamelo Santo.

Iniciaron en 1992 en la Ciudad de Mendoza, con Guillermo Ogalde Glúzman, mejor conocido como "Goy Ogalde", como líder de la banda y secundada por el tecladista Mario Yarke. Goy le imprimió a Karamelo Santo el carácter que tenía su banda previa, “Perfectos Idiotas”, que desde 1987 le puso Ska, Punk Rock y Reggae a la escena de Mendoza y Chile.

Ogalde y Mercedes Sosa fueron reconocidos embajadores culturales de Mendoza en el año 2008. Créditos: Facebook Goy.

El trabajo de la agrupación mendocina fue muy notable en aquel entonces. David Byrne, exlíder de la banda estadounidense Talking Heads; Gustavo Santaolalla y Roger Waters son algunos de los artistas que han declarado su admiración por la labor musical de Karamelo Santo. Asimismo, en marzo de 2008, Goy Ogalde fue nombrado "embajador cultural de Mendoza" junto a Mercedes Sosa, quien declaró que era muy justo ese reconocimiento, dando su apoyo a Karamelo Santo.

En 2010, el líder de la banda comunicó su alejamiento de Karamelo Santo. Durante cinco años, los integrantes vivieron un importante conflicto legal por el uso del nombre. Finalmente, en agosto de 2015, el grupo anunció su disolución.

En 2016, Karamelo Santo se renovó. Créditos: Facebook Karamelo Santo.

Y cuando todo parecía ser el fin de Karamelo Santo, en 2016, la banda volvió con una formación renovada, junto a miembros fundadores como Mario Yarke y Marcelo Amuchástegui. Porque como dice Vivo en una Isla, tema de la agrupación, "Nunca, que no digan nunca, porque un día de estos nos verán sonriendo".

En la actualidad, la agrupación se encuentra conformada por: Goy Ogalde (Voz, guitarra y Producción Artística); Mario Yarke (Teclados); Lucas Alvarez (Voz); Ignacio Ismael (Voz , percusión); Sebastián Fernández (Bajo); Marcelo Manzanelli (Batería); Adrián Frydman (Trompeta); Matias Arriola (Saxo); y Juan Pablo Bruno (Saxo).

Parió La Choca será otra de las agrupaciones presentes en "La Noche Ska". Créditos: Facebook Karamelo Santo.

Este viernes 5 de julio, Karamelo Santo volverá a sus pagos. La banda realizará un show en el boliche Olimpo, ubicado en Chacras de Coria, Luján de Cuyo. Su presentación se da en el marco de la propuesta "La Noche Ska", de la que también serán parte Parió La Choca y La Banda Invitada Ska. El concierto comenzará a las 20 hs y quedan las últimas entradas, que se pueden conseguir a través de la página EntradaWeb o en La Cañada Drugstore. Las mismas tiene un valor de $13.000, y a este precio se le debe sumar el Servicio Venta Internet si se adquieren por medio de EntradaWeb.

Goy Ogalde habló con MDZ Show sobre el recorrido que ha hecho Karamelo Santo en estos 30 años; hizo una evaluación sobre la industria musical actual y expresó su entusiasmo por el show de este viernes: Guillermo, además de ser cantante de la reconocida banda, también es productor. Créditos: Facebook Goy.

- Vos te juntaste con uno de los miembros fundadores para rearmar Karamelo Santo. ¿Qué te hizo volver a esos inicios de la banda? ¿Qué diferencias hay con el Karamelo Santo de hoy?

- El Karamelo Santo del principio era todo un riesgo. Yo venía viajando en México, de la Revolución Zapatista que me había agarrado allá. Yo había ido por una beca musical y había terminado en el sur de México con periodistas, músicos y vi que allá pasaba algo musical muy fuerte como acá había pasado con las Islas Malvinas. Entonces yo llegué acá, con mucha carga social y espiritual porque había estado con pueblos originarios. Entonces armamos algo pensando en ponerle una fuerza latina en ese momento. Nos juntamos pensando en tener esa disposición, combinar un poco el folclore latinoamericano. Al principio no era precisamente folclore argentino, pero metíamos cosas como la cumbia, la salsa. El primer disco de Karamelo es un recorrido por países: hay rumba, mambo, cumbia, incluso una tonada. Entonces estábamos un poco viendo qué pasaba, sin ninguna expectativa. Era una ficha que se había tirado en la mesa de la ruleta y que bueno, por suerte ese número nos salió bien. En cambio ahora, es otra cosa. Las ansiedades ya se calmaron. Durante estos treinta años, estuvimos viajando , conocimos muchísima gente, crecimos; estamos disfrutando lo que se dio en ese momento.

- ¿Qué significa para ustedes seguir vigentes después de 30 años?

- La vigencia es algo relativo. Nosotros, más que todo, miramos un nicho, de la gente que tiene un compromiso con vos, con lo que hiciste y tu música. Creo que Karamelo tiene un nicho grande. Nosotros, tenemos una audiencia bastante grande en YouTube y Spotify. Todo lo que hacemos, lo hacemos con ese objetivo. No estamos tratando de ampliar ese nicho, antes sí, queríamos ser universales. Pero yo creo que llegó el momento en que nosotros nos representamos mucho como mendocinos. Cuidamos ese nicho. Para mí es muy importante que la gente que tiene ese compromiso vea, primero que todo, que somos músicos. No queremos ser influencers, que es el problema que hoy está teniendo la industria. La industria ofrece influencers que cantan con Auto-Tune y músicos.

Escuchá Tu Pa Mi de Karamelo Santo

- ¿Así es como ves la escena musical ahora?

- Sí, a nivel mundial. Hay excepciones: Adele, Bruno Mars, gente que son músicos. Y después está la parte que son influencers. Las Kardashians podrían agarrar un micrófono, les ponen Auto-Tune y tienen diez millones de reproducciones en dos segundos, es lo que pasa hoy con la industria. Todos estos chicos que salen a cantar son influencers, no son para nada músicos. Ellos no tienen la escuela de pibe que va a estudiar música desde chico. Esta gente cuando se le acabe el chiste de la industria que los apoya, va a ser un problema. Igual, también hay músicos, bandas de rock que de Mendoza siguen saliendo: Mi Amigo Invencible; Gauchito Club; Usted Señálemelo. Esa gente para nada los incluyo en este aparato. Nosotros hemos llegado a tal punto que nuestros flyers dicen “música tocada en vivo”. Pero creo que la gente, por suerte, también se da cuenta que hay gente que toca música. Karamelo Santo es gente tocando música con instrumento y corazón. En 1992 en la provincia de Mendoza, se formó "Karamelo Santo". Créditos: Facebook Goy.

- Hace varios años atrás, en la década de los noventa, comentaste en una entrevista que Karamelo Santo representaba la contracultura. Con el paso del tiempo, la banda, ¿sigue representando esta idea?

- Lo que pasa es que en esa época la vena cultural era una cuestión que es lo que estamos viviendo un poco ahora. Nosotros luchábamos contra lo que había sido la dictadura militar. Había toda una cuestión. Empezaban a aparecer las primeras manifestaciones de pueblos originarios y las chicas empezaron a luchar por sus derechos. Eso fue toda una ola cultural que nos abrazó durante todo el 2000. Después, con la crisis del 2001 contra el neoliberalismo, nosotros representábamos esas cosas. Hoy, seguimos creyendo que todo eso son derechos adquiridos y valorados. Los políticos no me representan porque por más que cambie la ola cultural, después nos damos cuenta que tampoco nos quieren representar. Todos terminan siendo vividores del Estado y ese tipo de cosas de las que nosotros ya estamos podridos. Nosotros somos medio anarcos, en el sentido de que no creemos en cuestiones del Estado, pero sí en una nación, como la mapuche que es gente que vive de su cultura, sus respetos y sus raíces ancestrales, imposibles de quitárselas. En cambio, nosotros somos una nación hecha a balazos, con la cruz de la Iglesia. Argentina tiene que ser una nación pluricultural, donde se respeten todas la naciones: huarpe; mapuche; kollas; entre otras más.

- ¿Hay que separar al artista de su ideología?

- Hoy en día está todo tan extremo que produce que muchos artistas sean cancelados. Hay bandas como La Beriso que salieron a defender a otro gobierno y están prácticamente cancelados. Nosotros corremos a veces por la izquierda a otros y les molesta mucho más, por todo este tema de los pueblos originarios; incluso a los gobiernos progresistas no les gusta tampoco porque no les conviene. La palabra "pueblos originarios" es un dolor de panza para cualquier gobierno de izquierda o de derecha. Este viernes, la agrupación musical realizará un show único en el boliche "Olimpo". Créditos: Facebook Karamelo Santo.

- Este viernes, Karamelo Santo se presenta en Olimpo. ¿Qué van a disfrutar los mendocinos?

- Vamos a hacer un recorrido, hacemos una melange permanente donde vamos a ir y venir con ciertas canciones, no es que las tocamos una vez. Después capaz que al final se repite la otra parte que no se tocó, hemos hecho un lío. Con los chicos estamos muy contentos, tienen muchas ganas de venir. Queremos pasarla bien. Venimos con unas expectativas tranquilas, pero estamos muy contentos porque aparte vamos a tocar con los chicos de Parió La Choca y con La Banda Invitada Ska.