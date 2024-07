Julieta Cardinali junto a Rita Cortese en el teatro: “Soy una privilegiada”

Julieta Cardinali empezó a trabajar de chica. Fue Paquita de Xuxa, participó en Jugate con todo de Cris Morena y actuó en conocidas tiras de TV como Montaña rusa, otra vuelta, Naranja y media y Verano del ‘98. Sin embargo, reconoce que el antes y el después en su carrera fue junto al director y guionista Alejandro Agresti. “Cuando empecé a trabajar en cine hubo como un quiebre", admite en diálogo con MDZ.

Y agrega: “Fue un entender para qué lado quería ir, qué personajes quería contar. Todo lo anterior, que hice mucha ficción en televisión, a mí me hizo muy bien porque me dio mucho entrenamiento. Siempre fui muy consciente de que era una privilegiada de poder estar trabajando. Y siempre estudié teatro, siempre lo acompañé con estudio. Ese fue un poco el camino”.

Se inclinó por el mundo audiovisual y participó en una larga lista de películas, telenovelas y, en los últimos años, producciones para plataformas. ¿Y extraña las grabaciones de las ficciones televisivas diarias? “No sé, nunca lo pensé. Lo que me da pena es que hay mucha gente sin trabajo, que eso generaba mucho trabajo en nuestro país. Yo tengo la suerte y el privilegio de poder trabajar, y siempre seguir trabajando, porque me dediqué más al cine. Pero la verdad es que las series diarias daban mucho trabajo, no solamente a actores, sino a muchos técnicos, muchas familias… Es importante que de alguna manera eso se reemplace con las plataformas o creaciones de trabajo en la industria”, asegura.

Rita Cortese dirige a Julieta Cardinali y Vera Spinetta en "No tiene un desgarrón" / Foto: Alejandra López

En teatro, Cardinali hizo poco. Es por eso que, hoy, con el estreno de No tiene un desgarrón, en Dumont 4040, está concretando un deseo que anhelaba. “Es algo que tenía muchas ganas de hacer hace mucho tiempo -cuenta-. Hace más de ocho años que no hago teatro y nos juntamos con Rita Cortese, que es muy amiga y que tenía ganas de dirigir. Esta es la primera obra de teatro que ella dirige y fue un plan que hicimos entre las dos. Fue un ‘trabajemos juntas y hagamos lo que tengamos ganas de hacer’ y este es el resultado”, cuenta.

El espectáculo es una adaptación de Heldenplatz de Thomas Bernhard, “una obra escrita a fines de los ‘80, muy poética y, al mismo tiempo, muy actual y con textos impresionantes y maravillosos”. La original se centra en lo que ocurrió en marzo de 1938, cuando una multitud aclamó, en la Plaza de los Héroes de Viena, a Adolf Hitler y la anexión de Austria a Alemania.

Esta versión es de Cortese junto a Carolina Santos, escritora y también amiga de Cardinali. La dupla escribió un texto para dos actrices y fue ahí que buscaron a Vera Spinetta para el otro personaje. “Necesitábamos a una actriz más joven, que sea bastante más joven que yo y que nos gustara... Al ser un proyecto entre nosotras, queríamos estar contentas y que tengamos ganas de estar también. Eso es un privilegio. Pensamos en Vera, a quien ninguna conocía personalmente, pero que a las tres nos gustaba. Y no nos equivocamos, es una actriz hermosa y es una persona maravillosa. Estamos muy contentas con la decisión y la elección”, expresa.

La obra se presenta los jueves en Dumont 4040 / Foto: Gentileza prensa

Entre todos los artistas que hay, que sea ella la que protagoniza la primera obra dirigida por Cortese la hace sentir “una privilegiada” y si tiene que elegir a uno con el que aún no comparte rodaje o escenario, le es difícil. “Me cuesta mucho decirte un nombre, está lleno de artistas con los que me gustaría compartir y trabajar… muchos. Pero bueno, te puedo nombrar, por ejemplo, a Cecilia Roth, que es amiga y con la que todavía no nos cruzamos nunca en una ficción. O sea, nos cruzamos en Una noche con Sabrina Love, pero no tuvimos escenas juntas. Que no haya trabajado aún… no sé, hay miles. Me gustaría decirte uno solo”, cierra e invita a que la acompañen esta noche en la sala ubicada en Chacarita.

Para agendar

No tiene un desgarrón

Únicas funciones (en cartel hasta el 15 de agosto). Jueves, a las 20, en Dumont 4040 (Santos Dumont 4040, Buenos Aires). Entradas en Alternativa teatral.