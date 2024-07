El estado de salud de Bruce Willis empeora y aseguran que ya no puede hablar

El estado de salud de Bruce Willis continúa decayendo, desde que fuera diagnosticado el año pasado con una enfermedad neurodegenerativa llamada demencia frontotemporal o FTD por sus siglas en inglés.

Su alejamiento de la escena, incluso en un año donde habían algunos estrenos con participación del protagonista de Duro de Matar, Pulp Fiction o El Quinto Elemento (entre tantos éxitos), había despertado la sospecha de los fanáticos, quienes recibieron con muchísimo pesar cuando su esposa, Emma Heiming, comunicó el diagnóstico.

Bruce Willis junto a su hija y nieta. /Foto: Ig @rumerwillis

Es justamente su pareja quien, recurrentemente, actualiza sobre su estado de salud, para mantener medianamente informados y concientizar sobre una enfermedad poco frecuente. Ahora, Emma dio a entender que el actor ya no es capaz de hablar, al comentar un posteo de unos ciclistas que recorren el país concientizando y recaudando fondos para la enfermedad.

"Me imagino lo que diría Bruce: ‘Espero que recuerden hidratarse’. Lo apoyo. ¡Manténganse fuertes y seguros! Estoy muy orgullosa de ustedes” compartió en el posteo, algo que muchos no tardaron en interpretar como que el actor ya no puede expresarse con palabras.

Emma y Bruce se casaron en 2009

Hace algunos días, su hija mayor Rumer Willis había dicho que se encontraba "muy bien" y que había podido estar con él antes de viajar para sus compromisos laborales, algo que se contradice con lo que había dicho su amigo Glenn Gordon Caron hace ya unos meses, quien dijo que “Mi sensación es que él sabe quién soy. Aunque él no es completamente verbal. Solía ser un lector voraz, y ahora ya no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no las puede usar. Cuando estás con él, sabes que es Bruce, pero su alegría de vivir se ha ido”.