Marley contó cuál fue la reacción de su hijo Mirko al enterarse que tendrá una hermanita

La noticia de que el exitoso conductor, Marley, será nuevamente padre, sorprendió a todo el ambiente del espectáculo. Abierto como de costumbre, el inminente padre de dos respondió a distintas consultas sobre su hija Milenka, en especial cómo había reaccionado Mirko Wiebe.

En conversación con Lizy Tagliani, su amiga y conductora del programa de la Pop Radio, Arriba Bebé, contó varias infidencias que ya habían trascendido en los medios. "Estoy super contento. Estamos en la semana 17, ya es la zona más segura".

El conductor se mostró muy contento con la noticia

"Se va a llamar Milenka y hace mucho tiempo tenía ganas de tener una hija y de darle una compañía a Mirko, ese amor de hermanos que se van a acompañar toda la vida" contó también. Allí, surgió la duda de cómo había reaccionado el pequeño al recibir la noticia de que ya no estará sólo en casa.

"Tuve la conversación con él hace poquito. A veces le preguntaba si quería tener un hermanito y me decía que le gustaba mucho" comenzó a relatar Marley. "Aproveché que estábamos de viaje con Por el Mundo (Telefe), nos fuimos para Disney y el último día, que había fuegos artificiales, me senté y le dije: '¿Vos te acordás que siempre le pedíamos al universo tener una hermanita? Bueno, lo pedimos tantas veces que se dio'" contó emocionado.

Mirko apareció en la Copa América previo al debut del seleccionado argentino

Pero no todo fueron rosas. Rápidamente y con la inocencia propia de un niño, comenzó a preguntarse por sus juguetes "Dijo que le iba a desarmar o a comer los Legos. Me dijo: 'Vamos a tener que ponerle llave a mi cuarto para que no me los saque'", confesó entre risas cómplices con Lizy, muy cercana a la familia.

Para cerrar, el conductor estrella de Telefe también admitió que el pequeño Mirko ya había compartido la noticia. "Ya se lo contó a los compañeritos en la escuela y a la maestra. Está muy contento, feliz" cerró.