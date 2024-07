Horacio Cabak dejó a todos sin palabras con una sorprendente confesión: "Mi mujer me graba cuando..."

Este martes en el programa de radio de Marina Calabró, Calabró 1079 por El Observador, Horacio Cabak sorprendió a todos al hacer una importante confesión. Todo comenzó cuando en el ciclo radial hablaron sobre las rutinas de sueño, cuáles son los pasos necesarios a la hora de dormir o los rituales que tiene cada uno.

En medio de ese diálogo, el presentador contó algo que desconcertó a los oyentes: "Mi mujer me contó que hago cosas dormido hasta en un momento me hizo creer que hablaba dormido. ¡Qué miedo!".

En "Calabro 1079", el presentador hizo una importante confesión

Luego, el periodista explicó qué es lo que hace cuando está dormido: "Lo que sí hago es que como dormido, porque yo a la noche me llevo cosas a la mesa de luz. Y fui pasando por distintas etapas. A mí me gusta comer, siempre, algo dulce".

"Primero llevaba paquetes, pero mi mujer me puteaba porque hacía ruido, después llevé tuppers, pero también dejaba migas o azúcar. No sé, voy buscando cosas para no hacer lío", contó el conductor.

Cabak reveló que come dormido. Créditos: captura de pantalla Youtube El Observador 107.9.

"Mi mujer me graba cuando duermo y yo odio eso. Pero me mostró imágenes mías con un tupper con gomitas, que tenía al costado de la cama, yo estaba dormido y metía la mano, escarbaba y las comía. Todo eso dormido", reveló Horacio Cabak al aire.

Mirá la confesión de Horacio Cabak en el programa radial de Marina Calabró

"No hay mayor grado de indefensión de una persona cuando duerme, no se lo graba, no se lo fotografía, nada", finalizó el presentador.