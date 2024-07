Victoria Vanucci contó cómo educa a sus hijos sin mandarlos a la escuela en Estados Unidos

Luego de una larga estadía en Los Ángeles donde forjó una muy exitosa carrera gastronómica, Victoria Vanucci vendió sus restaurantes y se mudó a Utah con sus hijos, Indiana y Napoleón, donde vive su ex esposo, Matías Garfunkel.

Allí, desde su casa, Victoria Vanucci se encarga mucho más que de la crianza de sus hijos, ya que la cocinera contó que se ocupa personalmente de su educación, como si fuera la maestra. “Hacemos homeschooling”, reveló la ex tenista en La noche perfecta (El Trece).

¿Qué implica esta modalidad escolar bastante normalizada en Estados Unidos? Clases virtuales, educación en el hogar y un fuerte rol de mamá y papá a la hora de marcar la dinámica del día escolar. “Por suerte, gracias a Dios”, dijo Victoria, llamativamente, cuando Sebastián Wainraich le señaló que sus hijos no iban al cole. Entonces, Vanucci explicó cómo es este método alternativo de escolarización.

“¿Viste cuando en la pandemia te trajeron a todos los chicos a la casa y tenías que hacer el rol de profesor? Yo, evidentemente, no tenía el alma de profesora, entonces mi ex me ayudaba”, recordó.

Victoria Vanucci y sus hijos Indiana y Napoleón. Instagram Victoria Vanucci.

Pero todo cambió con el tiempo cuando se vio obligada a tomar ese rol. “Aunque piensen que esta cara no puedo, yo les doy clases. Lo más difícil se los enseña el padre, y yo me encargo de los trabajos prácticos”, señaló la invitada, que explicó que sus hijos van a “uno de los mejores colegios” de Estados Unidos y que disfrutan mucho.

“Ellos se matan de la risa. Tienen sus recreos y su vida social. Tenemos una estructura armada y la pasan bomba”, aseguró. Sin embargo, Vick contó que, además de explicarle los contenidos, sus hijos tienen profesores y pruebas para evaluar sus conocimientos.

Victoria Vanucci aprendió a ser la maestra de sus hijos en su casa de Utah. Instagram Victoria Vanucci.

“Mi sueño es que después vayan a la universidad. En ese sentido, me transformé más en americana”, reconoció Victoria Vanucci, que en 2023 pasó momentos dramáticos a causa de su ex marido, quien le impedía ver a Indiana y Napoleón hasta que intercedió la Justicia.

La angustia de Victoria Vanucci, separada de sus hijos por su ex marido

Victoria Vanucci cerró 2023 volviendo a respirar. Luego de la profunda angustia que padeció desde que su ex marido, Matías Garfunkel, la separó de sus hijos, la ex tenista logró reencontrarse con ellos gracias a un fallo legal a su favor de parte de la Justicia norteamericana. La ex tenista estuvo separada e incomunicada de sus hijos hasta que la Justicia falló a su favor. Instagram.

Durante una semana, Vannucci no tuvo comunicación con los menores, Indiana y Napoléon. En medio de ese calvario, la argentina se enteró de que el empresario planeaba separarla para siempre del niño, llevándoselo a vivir a Israel, desde donde le sería imposible recuperarlo.

Finalmente, el 15 de diciembre, los tribunales de Utah intervinieron y Victoria Vannucci volvió a ver a los chicos. Entre lágrimas, la argentina agradeció a través de un video la ayuda y el apoyo recibido durante esos durísimos momentos en los que temió lo peor.