La pícara respuesta de Yuyito González cuando le preguntaron si ya besó a Javier Milei

El pasado martes 23 de julio, Yuyito González asistió al teatro Colón junto a Javier Milei para disfrutar la famosa ópera Carmen. Fue el presidente quien invitó a la exvedette a ver la obra y los rumores de romance se alimentaron tras esta cita. Recordemos que, anteriormente, en el mes de mayo, la conductora de Empezar el día fue a la presentación del libro del mandatario y varios periodistas afirman que estuvieron juntos en el camarín.

Luego de su salida con el líder de la Libertad Avanza, la actriz ha sido muy transparente cuando le han consultado sobre él en distintas entrevistas.

La conductora de "Empezar el día" en el teatro Colón. Créditos: captura de pantalla Instagram Yuyitogonzalezok.

Este lunes en Intrusos, enseñaron la entrevista que le realizaron a la exvedette. En ese móvil, le preguntaron sobre su cita en el teatro Colón con el presidente. "Te llevó a ver una obra que tiene cierto erotismo...", comentó el cronista. "Sí, es una versión que tiene bastante erotismo", replicó la modelo.

Cuando le preguntaron sobre su próxima cita con Javier Milei, ella contó que el mandatario la invitó a cenar en un lugar público, pero que todavía no sabe precisamente dónde.

Javier Milei fue quien invitó a salir a la actriz.

Una de las movileras que estaba presente en el lugar, le hizo una consulta que la puso contra las cuerdas: "El beso aún no se dio, pero, ¿se va a dar en algún momento?".

"No, no. Después en la próxima cita o no se como llamarle, sí", contestó Yuyito González. Pero cuando le cayó la ficha de lo que había respondido, se puso nerviosa y comenzó a reírse de forma nerviosa: "¡No sé! ¡Sí, sí dije!".

Esto fue lo que contestó Yuyito González cuando le consultaron si ya besó a Javier Milei

"Inconscientemente te salió el 'sí'. Si lo hubieras pensado dirías 'y, no sé'", dijo el cronista de Intrusos. "Sí, sacalo. Era 'y, no se'", expresó la conductora sonrojada.