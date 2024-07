El periodista que asegura que Martín Demichelis quiere hacerle juicio y sacarle todo lo que tiene

Este miércoles, el periodista Augusto Tartúfoli compartió una serie de polémicas afirmaciones sobre la escandalosa salida de Martín Demichelis de River Plate, y en medio de comentarios sobre brujería y crisis sentimental, el especialista en espectáculos disparó una picante acusación sobre el director técnico.

Por un lado, el integrante de Lanata sin filtro (Radio Mitre) puntualizó en su columna en dicho que programa que Demichelis fue desvinculado de River Plate en parte por haber propiciado en el club una práctica de brujería.

Además, según Augusto Tartúfoli, Martín Demichelis y Evangelina Anderson han estado atravesando una crisis sentimental que llevó a que el entrenador a instalarse solo durante un tiempo en un departamento en Puerto Madero.

Augusto Tartúfoli, el periodista que arremetió contra Martín Demichelis. Foto: Captura de video América TV.

En medio de la artillería, el peridista acuso: "De hecho se enojó tanto Martín Demicheles, porque yo tengo mucha data al respecto, que le dijo a una persona que conocemos en común: 'Lo peor que puede haber pasado es que se entere Tartu de todo esto'. Y de hecho, después llama a una persona de los altos mandos de River, y dice: 'A Tartu le vamos a hacer un juicio, y le vamos a sacar todo lo que tiene'".

Finalmente, ante el presunto avance legal de Martín Demichelis en su contra, Augusto Tartúfoli aclaró que no tiene bienes de valor que le puedan incautar. "No tengo nada, soy monotributista. Mi auto es 2025, no tengo ni departamento en Capital, tengo que manejar una hora y media todos los días. Soy pobre básicamente".