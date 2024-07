El durísimo momento que atraviesa Santi Maratea "Me siento muy sólo"

Santi Maratea es conocido por su activa participación en redes sociales, desde donde comparte causas benéficas y reúne dinero de sus seguidores para colaborar con las mismas. Además, es una persona que no oculta sus opiniones, incluso aquellas que suelen despertar algunas críticas.

Frontal como siempre, el influencer publicó un video en sus redes donde anunció que tenía "una noticia muy triste" que informar. Es que según contó, hace dos semanas falleció su padre, tras una lucha con un cáncer de pulmón del cual algunas personas estaban enteradas de la enfermedad.

"Respondiendo a la pregunta de cómo estoy... no lo sé. Estoy asustado. Por ahí me siento muy sólo" confesó de manera desgarradora, mientras tomaba mate y pensaba en sus palabras. "Me encierro mucho en mí y me cuesta confiar" contó también en su descargo.

Santi Maratea y su padre

Recordemos además que hace 5 años, Maratea había perdido a su madre, un episodio que también marcó su vida. "Las personas que me aman... en el fondo desconfío" continuó. "Las personas que me quieren me lastiman" agregó, mientras contaba cómo un amigo de casi 16 años de relación lo había intentado abusar luego de una noche en la que salieron juntos.

Para cerrar, confesó sentirse "decepcionado pero no sorprendido", y dijo que él "sigue acá, peor no sé que c... voy a hacer" y citó a Mario Benedetti. Dolido, y a pesar de la profunda catarsis, terminó el video dejando en claro que a pesar del momento, seguirá su camino, con "cierta esperanza".

Mirá el video completo de Santi Maratea: