Los picantes posteos de Evangelina Anderson tras la salida de Martín Demichelis como entrenador de River Plate

La historia de Martín Demichelis como entrenador del Club Atlético River Plate ha llegado a su fin, tras poco más de un año al frente del equipo. Si bien su partido de despedida parecía cerrar el ciclo en orden y sin reclamos, su esposa Evangelina Anderson encendió la polémica con varias publicaciones desde su cuenta de Instagram.

La actriz y modelo de 41 años se despachó con todo en sus redes, y si bien no tiró nombre propios, dejó en claro que parte de la historia del cortocircuito entre la dirigencia, el público y el ex entrenador no se ha hecho pública.

El entrenador se despidió con una victoria ante Sarmiento

La primera gran bomba hizo referencia a que, según se había comentado anteriormente, parte del problema de l técnico era con los jugadores, quienes no apoyaban la gestión del ex jugador del Bayern Munich y Málaga, entre otros. Sin embargo, Evangelina compartió una publicación que decía que Martín Demichelis se había despedido llorando de los jugadores, quienes "lo quieren mucho y querían que siga".

Una de las historias de Evangelina Anderson

Después, para reforzar eso, compartió una publicación del defensor chileno Paulo Díaz, uno de los baluartes del plantel, quien despedía al entrenador diciéndole "Te quiero mucho". Allí también la modelo dijo que "la verdad siempre sale a la luz".

El abrazo de Demichelis con Paulo Díaz

A pesar de no dar nombres propios, esta demostración de descontento tiene un destinatario más que evidente, y es la prensa deportiva, quienes siguieron el caso de la desvinculación del entrenador como una relación desgastada de Demichelis con el plantel, que habría llevado al propio técnico a tomar la decisión, en conjunto con la dirigencia, de dar un paso al costado.

La actriz, con todo contra la prensa

En un meme en inglés, Evangelina Anderson fue durísima, al compartir a una persona que rechaza un cerebro mientras dice "No lo necesito. Creo en todo lo que digan los grandes medios de comunicación". Durante la despedida, ella se mostró visiblemente emocionada, algo lógico teniendo en cuenta que anteriormente ambos habían comentado el sacrificio que habían hecho para dirigir al club de sus amores.