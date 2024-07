Dalila generó preocupación al cantar en un show en estado de ebriedad

La popular cantante de cumbia Dalila generó preocupación en los fanáticos al viralizarse un video en el que apenas puede sostenerse en pie por un evidente estado de ebriedad.

Durante su presentación el fin de semana en el Teatro Colonial, en Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, la cantante de 53 años salió al escenario con un mal estado físico, y los videos que grabaron sus fanáticos no tardaron en viralizarse y en generar preocupación entre los mismos.

Dalila se presentó en Avellaneda el fin de semana

Un usuario de Tik Tok compartió en sus redes un fragmento del show donde se vio la errática performance de Dalila. Sentada en el escenario, sin zapatos, y hablando con el público diciendo "“Che, ¿ya me pegó el champagne? Nos van a sacar en las revistas corte ‘tiene problemas de alcoholismo la tipa’”, evidenciando que ya se encontraba alcoholizada.

“Me dicen tantas cosas. Mientras que no se metan con mi hija, está todo bien”, dijo también, antes de cantar su versión de “Qué ganas de no verte nunca más”, compuesta por Valeria Lynch. En otro momento, la cantante se quiso agachar, al ritmo de la música, y termino boca arriba en el escenario, al no poder mantenerse de pie.

A pesar de que varias veces personal de seguridad se acercó a ella para ver cómo se encontraba, la artista no dio demasiada cuenta de ellos y continuó el accidentado show como pudo. En las redes hubo quienes se lamentaron por el estado de este ícono de la cumbia que ya tiene 25 años de carrera y no es la primera vez que se pasa de copas.