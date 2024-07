Romina Ricci reveló qué rol importante tiene Fito Páez en su familia

Si hay algo que diferencia a Romina Ricci de otras ex parejas de Fito Páez, es que ella prefiere no mostrarse tanto en público con él, aunque siempre tiene palabras de elogio en lo que respecta, por ejemplo, a su rol de padre.



En los últimos días, la actriz acompañó a Margarita, la hija que tiene con el músico, al estreno de la obra teatral titulada “Al Borde del Mundo”, que la tiene a la joven como protagonista. Allí, ambas hablar con Socios del Espectáculo.



“Mamá me ayuda mucho. Me comenta algunas cositas para que pueda pulir. Yo confío mucho en ella y creo que su palabra a mí me ayudó mucho también para estar acá hoy como actriz. Siento que ella me inspira mucho”, comentó Margarita



“¿Y Fito?”, repreguntó el cronista del programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. “Sí, papá también”, contestó la joven. “Digámosle algo bueno para que no se ponga celoso”, bromeó en ese momento el periodista. “No tiene por qué ponerse celoso”, acotó Romina Ricci sobre Fito Páez.



Luego, más seriamente, la actriz explicó el rol fundamental de Fito Páez en la familia. “No hay lugar para eso. Él tiene un rol importantísimo en nuestra familia. Su rol de padre es impecable, hermoso. Lo amamos. No hay nada más que decir”, remarcó.

Fito Páez y Margarita, la hija que tuvo con Romina Ricci.



“Tu papá bromea con que vos tocás el piano mejor que él. ¿Cómo es eso?”, le dijo el cronista de Socios del Espectáculo a Margarita. “A mí me pasa algo y s que, cuando estoy tocando el piano y aparece él, yo me equivoco instantáneamente”, contó ella.



Por su parte, para cerrar, Romina Ricci aclaró que, por ahora, el músico que más se destaca en la familia sigue siendo Fito Páez. “No es real eso (que dice Fito). Le falta mucho a ella para llegar a tocar como toca él”, concluyó.