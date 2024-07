Por qué estuvieron peleadas durante 14 años Mirtha Legrand y Julia Zenko

Luego de 14 años enemistadas, Mirtha Legrand y Julia Zenko se reconciliaron y, si bien no abordaron los motivos que motivaron la pelea, se supo cuál fue el detonante de un conflicto que las tuvo distanciadas durante tantos años.



En su mesa, La Chiqui recibió a la cantante y le pidió que explicara por qué hacía tantos años no aceptaba sus invitaciones. “Soccoro. Tengo tantas fotos de tus meses. Vine un montón de veces”, respondió la artista.



En ese momento, Mirtha Legrand recordó el emotivo reencuentro que tuvieon en el Teatro Colón. “Lo que ocurrió ese día fue mágico. Sabemos, tantos años que no vine a tu mesa, no hace falta explicar nada. Y en ese momento, cuando yo estaba cantando, y nos miramos”, dijo Julia Zenko, tomando de la mano a la conductora.



“Yo también, vos me hacías así como diciendo: ‘Secate las lágrimas’. Algo pasó y lo agradezco un montón. Dejando delado cualquier otro tema. Lo importante es la conexión amorosa que uno puede crear a través de la música con otra persona”, agregó la cantante.



Por su parte, y tras escuchar sus palabras, Mirtha Legrand también se expresó de manera generosa. “Te agradezco mucho, cantás que es una maravilla. Tenés una voz preciosa. No ha cambiado. Pasan los años y seguís cantando maravillosamente”, comentó La Chiqui.

Mirtha Legrand y Julia Zenko en el Teatro Colón. Foto: captura de TV.



En cuanto a los motivos de la pelea, hace 14 años, todo se dio cuando Mirtha Legrand protagonizó un fuerte cruce con Federico Luppi, quien la había tratado de ignorante. Ante esta situación, Julia Zenko, en señal de apoyo al actor, rechazó sistemáticamente las invitaciones de la conductora.



“Me duele este enfrentamiento. No sé si les dan letra. No sé de dónde nace esto. Yo no soy de izquierda, pero ojo, tampoco soy de derecha. Soy centro y adoro la democracia”, había expresado en aquel momento Mirtha Legrand.