Eduardo Feinmann apuntó contra Jony Viale y reveló un dato fuerte

En las últimas horas se volvió a dar un nuevo capítulo del furioso enfrentamiento entre Eduardo Feinmann y Jony Viale. ¿El motivo? La noticia del supuesto ataque a la casa de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.



Lo que muchos calificaron como un “intento de intimidación”, Eduardo Feinmann catalogó como “vergonzoso” y apuntó directamente contra el conductor de TN, con quien ya había tenido una pésima relación cuando compartían el pase en LN+.



Luego de que se confirmara que todo se había tratado de un ruido por el que el dueño de una casa había alertado a la seguridad del lugar, Eduardo Feinmann destrozó no sólo a la funcionaria sino también a Jony Viale.



“Creo que hasta ni hay cerco electrificado, mirá. Pero no importa. El comunicado de la fiscalía que inició las investigaciones dice que no encontraron absolutamente nada”, comentó el conductor de LN+, con tota indignación.



“Ayer, por ejemplo, un periodista oficialista en la tele, en otro canal, en un programa que es una suerte de 6,7,8 del Gobierno, diciendo: ‘Entraron a la casa de Pettovello’. ¡A la miércoles!”, disparó luego Eduardo Feinmann contra Jony Viale.



“Porque iba creciendo... ‘¡Entraron a la casa!’. ¿Entrar en la casa qué significa? Abrieron la puerta, rompieron, entraron al living, a la habitación. No ocurrió absolutamente nada de eso”, agregó Eduardo Feinmann.

Eduardo Feinmann y Jony Viale ya no se llevaban bien desde que compartían el pase en LN+.



“Unos perros que ladraban. A mí me suena a pura victimización. Y me da vergüenza haberme solidarizado con la nada misma, la verdad, porque era angustiante ayer cuando Nacho contó la primera información”, explicó el conductor.



Por último, volvió a compartir cuál fue la sensación que le quedó sobre lo ocurrido. “Me da vergüenza haberme solidarizado con la victimización de esta señora Pettovello. ¿Cómo nos podemos solidarizar con la nada misma y con un intento de victimización horrible?”, cerró.