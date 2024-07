La gravísima acusación en contra del Polaco: “No se hace cargo de…”

La relación entre El Polaco y Barby Silenzi siempre tuvo matices. Se pelearon y reconciliaron tantas veces que tranquilamente uno puede perder la cuenta, aunque por estas horas la bailarina lanzó una fuerte acusación contra el cantante, dándole un golpe bajo y disparando hacia su rol como padre.

Más allá de que la pareja vive en rumores de crisis constantes, los comentarios que recientemente tuvo Barby Silenzi sobre El Polaco hacen creen que la relación está en un momento tenso. Y es que de manera sorpresiva, apuntó contra el compromiso paternal que él tiene con su hija Abril, la hija que tienen en común.

El Polaco y Barby Silenzi tienen una hija en común, Abril.

Cabe destacar que el intérprete tiene tres hijas: Sol, fruto de su relación con Karina La Princesita y nacida en 2007; Alma, que llegó en 2013 como parte de su vínculo Valeria Aquino; y finalmente Abril, que nació el 1° de junio de 2020, en plena pandemia, junto a su actual pareja.

Lo cierto es que ahora la artista se cansó de que el cantante no está haciendo planes con su hija menor y no dudó en cruzarlo en sus redes sociales: “El padre de mi hija la iba a llevar a ver a ver a PANAM pero se ve que mucho no le importa compartir algo con ella en sus vacaciones de invierno”, escribió.

Sin guardarse nada, siguió mostrando su indignación en otra historia de Instagram y cargó contra las actitudes de su pareja: “No importa por suerte Abril me tiene a mí ya que el padre se cree adolescente y prefiere boludear antes que estar con su familia”.

Angustiada por no haber llevado a su hija menor al espectáculo que le había prometido, Barby Silenzi continuó disparando a través de otros posteos y sentenció con dureza: “Se ve que está muy en modo rockstar que no tiene tiempo para su familia”.

Los posteos de Barby Silenzi contra El Polaco.

A fines del año pasado y luego de surfear una anterior crisis de pareja, El Polaco y la bailarina habían confirmado que estaban reconciliados y que incluso estaban pensando en tener otro hijo juntos. Una versión que hoy, viendo cómo están dándose las cosas, parecería lejana.

“Siempre se viene, el embarazo de amor y de las buenas vibras”, había dicho el cantante de cumbia, a lo que su pareja agregó: “Lo tenemos en mente, pero todavía no está, lo estamos armando”. ¿Qué pasará ahora con la pareja? ¿Superarán esta nueva aparente crisis?