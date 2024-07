La bomba que tiró Facundo Ventura sobre cómo se llevan Leo Messi y Paulo Dybala

Hace unos días se casaron Paulo Dybala y Oriana Sabatini. Como era de esperarse, en la fiesta hubo, además de famosos del mundo del espectáculo, varios integrantes de la Scaloneta. Sin embargo, hubo una ausencia que llamó la atención: la de Lionel Messi. Sobre esto habló Facundo Ventura.



Sucede que hace tiempo que comenzaron a circular rumores de que la relación del capitán de la Selección argentina y el cordobés que juega en La Roma de Italia no era la mejor. Incluso se llegó a decir que se llevaban mal y que por eso el 10 pegó el faltazo al casamiento.

Leo Messi y Paulo Dybala.



“Messi está lesionado, tenía que presentarse en Miami. Él tiene que cumplir con una agenda deportiva”, comenzó diciendo Facundo Ventura en el programa Empezar el Día, de Ciudad Magazine.



Allí, la conductora del ciclo, Yuyito González, le preguntó al hijo de Luis Ventura si Leo Messi y Paulo Dybala eran amigos. “Siempre hubo rumores en los que decían como que Leo lo ninguneaba dentro del seleccionado argentino”, explicó el panelista.



“Esto sería por una declaración que había hecho Dybala en su momento, porque como juegan más o menos en la misma posición, y hubo un par departidos en los que los pusieron juntos, decían que Paulo dijo que era difícil jugar al lado de Messi”, recordó Facundo Ventura.

Leo Messi y Paulo Dybala.



“Lo habría dicho en el sentido de que tenían más o menos la misma posición. Fue desde ese lado, no porque fuera complicado. Pero algunos periodistas se agarraron de esta declaración del cordobés para armar quilombo dentro del vestuario”, agregó sobre la relación de Leo Messi y Paulo Dybala.



“De hecho, Dybala lo encaró a Messi y le explicó lo sucedido. Ahí Leo le dijo que se quedara tranquilo, que estaba acostumbrado a ese tipo de cosas. Lo calmó. No hay enemistad entre ellos, pero no, no son amigos”, aclaró finalmente Facundo Ventura.