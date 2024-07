Denisse González reveló si se piensa ir a vivir a Uruguay con Bautista, el ganador de GH

Denisse González y Bautista Mascia lograron formar una de las parejas más estables y románticas dentro de la pasada edición de Gran Hermano. Su historia de amor terminó conmoviendo a todos, al punto de que llegaron a tener un casamiento ficticio dentro de la casa más famosa del país.

El tiempo pasó y ambos decidieron esperarse. Ella desde afuera ya que quedó eliminada en dos oportunidades, y él marchando firmemente hacia la final del reality, recordando que luego terminó alzándose campeón del programa en una reñida final contra Emma Vich.

Bautista y Denisse, una de las parejas más destacadas de GH.

Ambos siempre se mostraron muy enganchados con la historia de amor, y de hecho el uruguayo le hizo una confesión en vivo hace unos días: “Te pongo el anillo… ¡Ay! Nunca hice esto, son malos. ¿Querés ser mi novia?”, le dijo a la rubia en la televisión uruguaya, teniendo en cuenta que nunca se lo había pedido.

Lo cierto es que todo entre ellos fue fluyendo con absoluta naturalidad, y hoy que se encuentran fuera del reality los interrogantes comenzaron a aparecer. ¿Vivirán juntos? ¿Qué pasará con cada uno ahora que tienen que direccionar sus carreras artísticas?

Quien arrojó algo de luz al respecto fue la propia Denisse, que habló con el portal Ciudad Magazine y contó no solo si animaría a irse a vivir con su novio sino que también dio algunos detalles de los proyectos que tienen -juntos y separados- entre manos.

"¿Te imaginás viviendo con Bautista en Uruguay?", le preguntaron, a lo que la joven respondió sin dudarlo: "Me imagino viviendo allá y acá, juntos y separados se vienen cosas nuevas. Vamos a experimentar lo que sea necesario para estar felices".

Bautista y Denisse se casaron dentro del reality.

Más allá de estas posibilidades que analiza la pareja, lo cierto es que ellos todavía se están conociendo y ese no es un dato menor. Muchos se aventurarían a pensar el futuro de esta relación y que por haberse casado simbólicamente la historia de amor está consolidad. Sin embargo, días atrás Bautista le puso paños fríos a todas especulaciones.

"Fue hermoso pero la realidad es que no puedo responder eso ahora porque nosotros nos estamos conociendo ahora. Si eventualmente sale, sería hermoso, pero no nos conocemos. Ella ahora dice, pero a mí me agarra, y me dice que nos estamos conociendo...", contó el uruguayo en una nota a Primicias Ya.