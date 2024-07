¿Se muda? La bomba de Guido Süller sobre su futuro en el streaming

Fiel a su estilo frontal y picante, el conductor Guido Süller sorprendió al confesar que tiene distintas propuestas laborales mientras hablaba sobre su pelea con sus compañeros de Luzu TV, principalmente con Ana Espósito.

Durante la emisión del programa de ayer de LAM, el famoso, quien forma parte del ciclo Patria y Familia, que se transmite por el mencionado canal de streaming, dio mayores detalles sobre su mala relación con la hermana de Lali Espósito. Todo comenzó cuando a través de un vivo admitió que se llevaba mal con ella.

Ana Espósito, una de las apuntadas por Guido

"Yo hice un vivo de TikTok y había una pregunta que se repetía que era '¿qué pasa con Anita?'. Y al final contesté. Lo que pasa es que ella inventó el término de que ‘se va a negro’, que es meterse en el teléfono, no participar y estar caracúlica", explicó el también arquitecto, Guido Süller. "A mí no me dirige la palabra. Yo le hablo y no me contesta" completó.

Luego de contar esto, fue consultado por un notero de LAM sobre cómo habían caído sus declaraciones con sus compañeros. Primero, dijo que allí "se ofendían" fácilmente. "Acá hay otra sensibilidad. Cualquier cosita es una bomba atómica" dijo medio entre risas.

En la misma entrevista lanzó el dardo "Me enojé y empecé a los gritos. Si yo siento que no estoy feliz, me voy. Ya tengo la oferta de otros streamings". El conductor, sorprendido, le consultó si se trataba de OLGA, el canal dirigido por Migue Granados. "Dos" dijo sintéticamente Guido, antes de dar por concluida la nota y retirarse.

Si bien no admitió específicamente que se trataba de ese canal de streaming, parece ser que una de las ofertas mencionadas sería para OLGA, hoy uno de los más importantes de la incipiente nueva industria. Hasta el momento, Ana Espósito ni ninguno de sus compañeros han hecho alusión pública por fuera del programa a la evidente tensión entre ellos.