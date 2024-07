La picante declaración de Yuyito González luego de su cita con Javier Milei: "Me parece un hombre..."

Hace dos meses, Javier Milei presentaba su nuevo libro en el Luna Park y quien dijo "presente" en aquel evento fue la exvedette Yuyito González. En ese entonces, varios medios revelaron que la González fue vista ingresando al camarín del presidente de la Nación Argentina, alimentando los rumores de un romance entre ellos.

Recientemente, en Intrusos contaron que el mandatario llamó el pasado sábado a la conductora de Empezar el día para invitarla al teatro Colón y ella dijo que sí. El día llegó y ellos fueron vistos juntos en el Palco Presidencial de la sala y algunas personas del público los aplaudieron, mientras que otros los abuchearon.

Así fue la llegada de Javier Milei y Yuyito González al teatro Colón

Luego de esta cita, este miércoles Yuyito González dio una nota para Tempraneros (TN) donde habló de su encuentro con el líder de La Libertad Avanza y también se sinceró sobre el vínculo que tiene con él.

"Lo pasé hermoso. Me encantó la ópera, el Colón y la compañía", expresó la exvedette sobre su cita. Asimismo, la actriz afirmó que Javier Milei se comunicó con ella para invitarla a la obra: "Le dije que sí enseguida, me pareció un plan lindo. Ya habíamos tenido contacto cuando fui al Luna a la presentación, no es que fue una cosa descolgadísima. Ya habíamos charlado de la ópera, que él es muy fan. Quedó como que cuando hubiera algo, estaría la posibilidad".

Javier Milei en el teatro Colón este martes.

González dejó abierta la posibilidad a una segunda cita: "No charlamos tanto. Ayer fue el primer contacto, la primera invitación. Mucho no se podía hablar. Yo entré sola y me fui sola. No hubo chance de conversación. Esperaré la próxima invitación".

Cuando Sergio Lapegüe, el conductor del noticiero, le consultó a Yuyito si le parece atractivo el presidente, ella dijo sin pelos en la lengua: "Sí, me parece un hombre atractivo. Cuando le hice la entrevista el año pasado, me criticaban porque me decían que era toquetona y que le decía 'qué facha, fachero'. Se puso un poco colorado. Pero fue todo muy simpático, con mucha buena onda y alegría. Nada extraño ni fuera de lugar".

La actriz confesó que le parece atractivo el presidente. Créditos: captura de pantalla Youtube Todo Noticias.

“Si existe la posibilidad de tener otra invitación… No es la manera de relacionarse convencional. No es que alguien te invita y vos tenés la libertad de decidir a dónde ir, esto es completamente diferente. No sé cómo puede continuar", sumó.

"Está abierto tu corazón, entonces, al romance…", le consultó la notera. "Y bueno, para llegar al romance tiene que haber previas", replicó la actriz.

Acerca de su cita ideal con Javier Milei, Yuyito González expresó: "Tener la oportunidad de charlar en privado".