El tremendo error al aire de Cande Molfese que se hizo viral

En las últimas horas, Cande Molfese estuvo en el estudio de Olga como invitada al programa Paraíso fiscal y se convirtió en tendencia. Todo, por un insólito error al aire que la actriz cometió cuando comentó que le habían regalado una espectacular manta para pasar el invierno que “se enchufa, pero no es eléctrica”.

¿Cómo se dio este momento de confusión de conceptos? Arrancó cuando Cande Molfese señaló que, para ella, no había nada más lindo que sentir la cama calentita. Para lograr ese efecto, la artista detalló el peligroso método que ponía en práctica antes de tener su preciada manta.

“Durante mucho tiempo, antes de irme a dormir metía el secador dentro de la cama, y mientras miraba tele, leía...”, contó Molfese en el ciclo que conduce Fer Dente, y agregó: “Y me regalaron la manta que calienta la cama”.

“No es eléctrica, porque yo metía el secador pero no me quería electrocutar con la manta. Las cosas como son...”, sumó Cande, generando más desconcierto en la mesa y diversos comentarios por su accionar dudoso. “Tus medidas de prevención”, señalaron. “Siempre la coherencia…”, agregaron.

Cande Molfese descolocó a la audiencia de Olga con su insólito error. Instagram Cande Molfese.

Insistente, la ex de Gastón Soffritti continuó destacando las bondades de su técnica para no pasar frío: “Igual, posta, lo del secador, chicos, es una satisfacción muy linda”. Alertada por el peligro de meter el artefacto bajo las sábanas, Cande indicó que, si bien su mamá también le había llamado la atención, a ella nunca le había pasado nada. “Igual no lo hagan, cómprense la manta”, dijo.

Pero la explicación de Cande sobre su adquisición no terminaba de cerrar. Entonces, le preguntaron: “Si la manta no es eléctrica, ¿cómo es?”. “Se enchufa”, contestó ella y la mesa estalló: “¡Y es eléctrica!”. “Pero me prometieron que no pasaba nada”, terminó ella.

Cande Molfese fue tendencia en Twitter tras su paso por Olga. Instagram Cande Molfese.

Este momento insólito al aire generó todo tipo de comentarios en Twitter. Hubo quienes la compararon con Caro Pardíaco (el personaje de mili pili de Julián Kartún), y muchos que se solidarizaron con ella, asumiendo que todo el mundo ha tenido su “momento Cande” alguna vez.

Cómo Cande Molfese y Gastón Soffritti anunciaron su separación

A inicios de mayo y luego de dos años juntos, compromiso de casamiento incluido, Cande Molfese y Gastón Soffritti terminaron su relación. La decisión fue en buenos términos y fueron ellos quienes se encargaron de confirmar la noticia, luego de que Ángel de Brito diera la primicia en LAM. Cande Molfese y Gastón Soffritti se separaron luego de dos años de relación.

Fue el actor quien compartió un video en sus redes sociales explicando los motivos. "Como es de público conocimiento, porque ha salido ayer en varios lugares y es cierto, con Cande estamos separados, pero está acá", comenzó, mientras enfocaba a Molfese. "Se caga de risa", agregó, dejando en clara la complicidad entre ambos.

"A veces separarse no quiere decir ‘¿cómo te peleaste?’. Nosotros no nos peleamos. Nosotros estamos acá, en este lugar y queremos cosas diferentes", agregó el actor. "Es la vida, suceden cosas. Es doloroso, pero es así. Nos vamos a tener que mudar, es un dolor de huevos", concluyó.