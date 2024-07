El homenaje de Diego Maradona Junior a su papá que comentan todos en las redes

Ya pasaron más de tres años de la muerte de Diego Armando Maradona, pero su recuerdo sigue intacto y seguirá así eternamente, sobre todo en apariciones especiales de sus hijos, incluso de aquellos con quienes no tuvo tanta relación, como Diego Maradona Junior.



En las últimas horas, el hijo italiano del Diez sorprendió a todos en las redes sociales al publicar una foto que terminó siendo una suerte de homenaje para él, ya que hay similitudes, más allá de la imagen en sí.

La foto de Diego Maradona Junior en homenaje a su papá. Foto: @diegomaradonajunior.



Diego Maradona Junior se mostró navegando, con gafas de sol, luciendo la camiseta suplente de la Selección Argentina del Mundial 1994, con una pose muy similar a la portada de uno de los mejores libros sobre Diego, titulado “Conocer al Diego: relatos de la fascinación maradoniana”, de Daniel Arcucci.



En aquella foto, Diego Maradona aparece también navegando, aunque con el torso desnudo, con un habano, exhibiendo su tatuaje del Che Guevara y con los ojos cerrados, como si estuviera disfrutando de la ocasión.



Muchos en las redes sociales no dudaron en hacer la comparación con aquella mítica imagen del Diez, aunque muchos otros le cuestionaban que “vive de ser el hijo de...”. A él, poco parece importarle las críticas.

La tapa del libro "Conocer al Diego: relatos de la fascinación maradoniana", de Daniel Arcucci.



“Él era un padre, mi padre. Siempre, incluso cuando no lo era, incluso cuando me sentía abandonado, rechazado. Me preguntaba: ¿por qué no puedo verlo? Pero no hubo respuestas. ¿Cuándo supe que era mi padre? Desde que tengo memora, desde pequeño. Lo mejor que pudo haber hecho mi madre fue decirme enseguida que yo era hijo de Maradona”, dijo Diego Junior hace unos meses.



“Papá era un hombre muy normal al que le gustaban las cosas muy normales. Estaba enamorado de Nápoles y de los napolitanos. Del primer campeonato me contó que la alegría era incontenible porque sentía que había ganado para toda una ciudad y estaba convencido de que ese día era el pico de la felicidad para él”, reveló.