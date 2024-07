Creamfields Argentina 2024: dónde, cuándo y cómo conseguir tus entradas

Creamfields Argentina, el mítico festival de música electrónica de nivel internacional, anunció su regreso con dos días con lo mejor de la música electrónica nacional e internacional.

Las fechas confirmadas para disfrutar de los mejores exponentes del género serán los días 16 y 17 de noviembre en el Parque de la Ciudad.

Cómo conseguir tus entradas

La preventa exclusiva para clientes de Galicia Visa comenzará el viernes 26 de julio a partir de las 10 de la mañana hasta el domingo 28 de julio. Beneficio exclusivo del 20% de ahorro y 6 cuotas sin interés a través del portal de Entrada Uno.

La venta general comenzará a partir del lunes 29 de julio desde www.entradauno.com.

Con respecto al line up, los artistas nacionales e internacionales aún no han sido revelados.

Recordemos que Creamfields Argentina fue un evento pionero que creó una comunidad masiva y apasionada por la innovación musical y las experiencias vanguardistas dentro de la música electrónica. Tuvo gran furor en Buenos Aires durante la década del 2000. La última edición local fue hace 9 años.

Durante las anteriores ediciones, se presentaron grandes DJs y productores de todo el mundo, así como también nuevos exponentes de la escena.

Entre los artistas que formaron parte de Creamfields Argentina se encuentran Calvin Harris, David Guetta, Martin Garrix, Deadmau5, Carl Cox, Sven Väth, Tiësto, LCD Soundsystem, Underworld, The Chemical Brothers, Groove Armada, The Prodigy, Tale Of Us y The Martinez Brothers, entre otros.